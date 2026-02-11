Luchtruim boven Texas ineens dicht, FAA geeft geen reden

Het luchtruim boven El Paso in Texas is per direct dicht voor in ieder geval de komende tien dagen. Volgens de FAA is dat om securityredenen.

De waarschuwing van de FAA gaat per direct in en geldt in ieder geval tot en met 20 februari. Het luchtruim boven El Paso en delen van New Mexico is dicht. De Federal Aviation Administration geeft weinig toelichting, behalve dat het om ‘speciale veiligheidsredenen gaat.’ Het luchtruim is geclassificeerd als defence-airspace. Piloten die zich niet aan de sluiting houden en er toch doorheen vliegen, kunnen onderschept, aangehouden en ondervraagd worden door autoriteiten. Daarbij werd ook gezegd dat er dodelijk geweld kan worden gebruikt als een vliegtuig een veiligheidsrisico vormt.

De sluiting heeft grote gevolgen voor El Paso, dat fungeert als belangrijke toegangspoort voor west-Texas en omliggende gebieden. Het vliegveld is een grote industriële hub. Robert Moore, CEO van nieuwswebsite El Paso Matters, zegt dat een sluiting als deze niet meer is voorgekomen sinds 9/11. Toen werden alle vliegtuigen per direct aan de grond gehouden.

El Paso ligt aan de rivier Rio Grande. Die rivier vormt in Texas de grens tussen de Verenigde Staten en Mexico. De Verenigde Staten kampen met grootschalige illegale immigratie vanuit Mexico. Of dat iets met de sluiting te maken heeft, is niet bekend. CNN heeft navraag gedaan bij de FAA en de luchthaven van El Paso, maar die hebben nog niet gereageerd.

Luchtruimsluiting

Een tijdje geleden sloot de FAA al het luchtruim boven Venezuela. In Caracas, de Venezolaanse hoofdstad, waren explosies te horen. Die aanval kwam vanuit de Verenigde Staten. Kort daarop werd president Maduro ontvoerd door het Amerikaanse leger. Trump beschuldigt hem van banden met criminele drugsorganisaties. Daarom toonden de VS hun spierballen in het Caribisch gebied. Als gevolg van zowel Amerikaanse als Venezolaanse dreiging sloot de FAA het luchtruim.

Update: al na een paar uur heeft de FAA het luchtruim weer vrijgegeven. In een bericht op X schrijft de Amerikaanse luchtvaartautoriteit: ‘Er is geen dreiging tegen de commerciële luchtvaart. Alle vluchten worden weer hervat zoals normaal.’ Vermoedelijk was er sprake van inzet van drones. Die worden in het grensgebied gebruikt door drugskartels, en waarschijnlijk heeft het Pentagon daar maatregelen tegen genomen.