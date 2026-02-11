Miljardendeal moet Ryanair-vloot jarenlang draaiend houden

Ryanair slaat de handen ineen met motorfabrikant CFM. De budgetmaatschappij opent twee werkplaatsen met een continue aanvoer van reserveonderdelen. Daarmee stelt ze haar toekomst voor de komende vijftien jaar veilig.

De CEO, Michael O’Leary, tekende de deal op het hoofdkantoor van Safran. Safran Aircraft Engines en GE Aerospace hebben samen de joint venture CFM International. Dat bedrijf produceert de CFM56-motor en opvolger LEAP. Die motoren hangen onder veel Boeing 737’s en ook onder een paar Airbussen. Met de nieuw getekende deal koopt Ryanair alle onderdelen rechtstreeks bij CFM, tot de werkplaatsen volledig klaar zijn.

Die werkplaatsen moeten open gaan in 2028. Het is een strategische zet van Ryanair, nu er wereldwijde tekorten zijn aan reserveonderdelen. Volgens O’Leary gaat dit een kostenbesparing worden. Door de werkplaatsen te openen en agressief reserveonderdelen te kopen levert dit uiteindelijk een financieel voordeel op concurrenten die afhankelijk zijn van dure externe leveranciers.

Olivier Andres, CEO van Safran, is blij met de deal. Volgens hem haalt de motorfabrikant over de jaren heen rendement uit de investeringen die ze nu doen. Voor CFM verlicht het namelijk de druk op de capaciteit van eigen reparaties, maar ook van de onderhoudsbedrijven waar ze mee samenwerken.

Ryanair kijkt naar toekomst

Het contract loopt voor vijftien jaar en betekent een miljardendeal voor Ryanair. Daarmee investeert de grootste budgetvlieger van Europa in de toekomst. Daarnaast is de maatschappij bezig met investeren in de klantbeleving. Zo wil O’Leary binnen vijf jaar gratis wifi op alle vluchten aanbieden, maar daarvoor moeten de antennes wel eerst kleiner worden. De Starlink-satellietwifi van Elon Musk wordt het in ieder geval niet. Dat leidde tot een heuse discussie. Musk noemde O’Leary ongeïnformeerd en dreigde Ryanair te kopen.