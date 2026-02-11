Passagier stapt naar directeur na ‘diefstal’

Een passagier van Southwest Airlines meldde dat een kostbaar apparaat uit haar ingecheckte bagage is gestolen tijdens een binnenlandse vlucht in de Verenigde Staten.

De vrouw reisde tijdens de feestdagen met Southwest van Phoenix naar St. Louis. Toen ze na haar reis thuis arriveerde en haar koffer opende, ontdekte ze dat haar dure Dyson Airwrap, een cadeau van haar moeder, ontbrak. In de koffer bleven alleen de verpakking en de leren opberghoes achter. Zelfs de handleiding was verdwenen. De reizigster was er van overtuigd dat het apparaat was gestolen en deed aangifte bij de politie.

Daar bleef het niet bij. De vrouw diende ook klachten in bij onder meer de Transportation Security Administration (TSA), het Amerikaanse ministerie van Transport (DOT) en de minister van Justitie van Texas. Ook stuurde zij een brief naar Bob Jordan, directeur van Southwest. Volgens de vrouw deed de luchtvaartmaatschappij niks om de oorzaak van de vermissing te achterhalen en zei: ‘Er is iemand binnen uw organisatie, of in de directe omgeving daarvan, die zich schuldig maakt aan diefstal. Het lijkt erop dat dit wordt afgewimpeld en dat vind ik eerlijk gezegd beangstigend’.

Southwest stelde vervolgens in een reactie dat het niet ‘automatisch elke claim kan uitbetalen’ en dat de niet kon worden vastgesteld of het bedrijf aansprakelijk is. De maatschappij sprak daarbij overigens niet van ‘diefstal’ maar enkel over een ‘vermist’ item. Het is niet duidelijk of de vrouw verdere stappen tegen de airline neemt.

Zakkenrollers

Hoewel er zelden spullen uit ingecheckte bagage verdwijnen komt het sporadisch voor dat zakkenrollers hun slag slaan in de cabine van vliegtuigen. In 2024 waarschuwde het Russische Aeroflot nog voor dieven aan boord. Onder andere op vluchten van Moskou naar Hong Kong en Istanbul werden toen waardevolle persoonlijke eigendommen en contant geld gestolen. Om nieuwe diefstallen te voorkomen moest de crew aan het begin van de vlucht naar die bestemmingen waarschuwen voor eventuele zakkenrollers.