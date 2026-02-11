Vliegend personeel KLM-concurrent legt werk neer

Cockpit- en cabinepersoneel van Lufthansa leggen morgen tijdelijk het werk neer. Dat doen ze uit protest tegen het pensioenbeleid, en onvrede over de gang van zaken bij Lufthansa Cityline.

Het protest begint morgen om 00:01 uur en eindigt om 23:59 uur. Bij de staking zijn twee vakbonden betrokken: de Vereinigung Cockpit en de cabinevakbond UFO. De piloten zijn ontevreden over de pensioenregeling van Lufthansa. Tot 2017 bestond die regeling uit een traditioneel pensioen, met gegarandeerde uitkeringen. Maar daarna stapte de Duitse flag carrier over op door de kapitaalmarkt gefinancierde regeling. Daardoor is het geld meer gericht op vraag en aanbod. Hierdoor blijven de pensioenbetalingen flink achter op de uitkeringen van voor 2017. De piloten zijn daar boos om.

Ook het cabinepersoneel van Lufthansa doet mee aan de staking. Cabinevakbond UFO maakt zich hard voor de sluiting van Lufthansa Cityline, dat binnenlandse en Europese bestemmingen bedient. De cabin crew wordt overgenomen door Lufthansa City Airlines. Volgens de vakbond wil de werkgever echter niet onderhandelen over een goed collectief sociaal plan.

De staking treft Frankfurt, München, Hamburg, Bremen, Stuttgart, Keulen, Düsseldorf, Berlijn en Hannover. Naar verwachting zullen heel veel vluchten worden vertraagd en geannuleerd. De vakbonden vragen om het begrip van de reiziger. Ze zeggen dat ze Lufthansa ruim de tijd hebben gegeven om met een oplossing te komen, maar dat de maatschappij dit structureel niet heeft gedaan. Daarnaast sluiten ze niet uit dat er meer acties volgen als de Duitse airline niet meewerkt.

Zorgen

De zorgen bij cabinepersoneel rondom Cityline bestaan al langer. De komst van Lufthansa City Airlines betekent niet alleen het einde van de andere vervoerder, maar ook dat salarissen lager worden tegenover een hogere werkdruk. Ook piloten vrezen voor versobering van de arbeidsvoorwaarden.