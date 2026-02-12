Air Canada volgt Air France-KLM

Air Canada zet een opvallende stap met de bestelling van acht Airbus A350-1000-toestellen. Daarmee volgt de maatschappij het voorbeeld van Air France-KLM, dat eveneens investeert in de A350-serie.

Terwijl de Frans-Nederlandse groep vooral de -900 variant aanschaft en slechts enkele -1000’s, kiest Air Canada bewust voor de grotere variant, die wereldwijd minder populair is vanwege motoren die gevoeliger zijn voor slijtage.

Centrale rol voor Air Canada

Met de A350-1000 wil Air Canada haar intercontinentale netwerk uitbreiden, non-stopvluchten mogelijk maken naar Azië, Australië en andere groeimarkten, en tegelijkertijd kosten en uitstoot verlagen. Het vliegtuig kan tot negenduizend nautische mijl vliegen en biedt een brandstofbesparing tot vijfentwintig procent. Mark Galardo, CCO van Air Canada, spreekt van een logische volgende stap. ‘Onze wereldwijde ambities worden hiermee versterkt. Het toestel biedt moderne technologie, hogere efficiëntie en creëert nieuwe mogelijkheden voor langeafstandsroutes. De A350-1000 gaat een centrale rol spelen in de volgende fase van Air Canada.’

KLM en Air France passen bestelling aan

Eerder maakte KLM samen met Air France bekend dat de A350-serie, vooral de -900 variant, aan de vloot wordt toegevoegd. De toestellen zijn stiller, zuiniger en schoner dan de huidige Boeing 777 en Airbus A330’s. Marjan Rintel, CEO van KLM, zei: ‘Met de A350’s kunnen we onze vloot schoner, stiller en zuiniger maken, terwijl we passagiers meer comfort bieden op intercontinentale routes.’ Oorspronkelijk sloot de Air France-KLM Group een overeenkomst voor 39 -900’s en 11 -1000’s, maar later is het aantal -1000’s teruggebracht tot slechts drie exemplaren.

A350-1000 is niet populair

De belangrijkste reden dat de A350-1000 aanzienlijk minder wordt verkocht, ligt bij de Rolls-Royce Trent XWB97-motoren. Die draaien extreem heet en slijten in stoffige of warme regio’s sneller, wat leidt tot hogere onderhoudsfrequenties en tijdelijke schommelingen in betrouwbaarheid. Ook de timing werkte tegen. Toen de 1000 in 2018 in dienst kwam, waren veel Boeing 777-toestellen nog relatief jong, waardoor vervanging economisch gezien niet nodig was. Bovendien vormt de loyaliteit aan Boeing voor sommige maatschappijen een drempel. Overstappen naar Airbus vereist training van personeel, aanpassing van onderhoudsprocessen en nieuwe operationele procedures, wat de investering flink vergroot.