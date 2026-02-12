KLM investeert in deze fabriek: ‘Koploperspositie versterken’

KLM investeert in de bouw van de eerste Nederlandse fabriek voor duurzame vliegtuigbrandstof (SAF), die nu officieel van start gaat. Met het project, dat wordt ontwikkeld door SkyNRG in Delfzijl, wil de luchtvaartmaatschappij haar positie op het gebied van SAF-bijmenging verstevigen. ‘Met deze fabriek versterken we onze internationale koploperspositie’, aldus KLM-topvrouw Marjan Rintel.

Bouw eerste Nederlandse SAF-fabriek van start

De fabriek, bekend als DSL-01, moet vanaf 2028 jaarlijks circa 100.000 ton SAF produceren. KLM heeft zich al gecommitteerd aan de afname van 75.000 ton per jaar, ongeveer 2 procent van het totale brandstofverbruik van de airline. Daarmee wordt een deel van de brandstofbehoefte van de maatschappij verduurzaamd met in Nederland geproduceerde alternatieve kerosine. Met de investering zet KLM nadrukkelijk in op eigen aanvoer van duurzame brandstof. Of de rest van Europa volgt, moet de komende jaren blijken. SAF-fabriek © SkyNRG

SAF geldt als een van de belangrijkste middelen om de CO₂-uitstoot van de luchtvaart op korte termijn te verminderen. De brandstof wordt gemaakt uit niet-fossiele grondstoffen, zoals gebruikte olie, en kan zonder aanpassingen worden bijgemengd bij reguliere kerosine.

KLM heeft groot belang bij SAF-productie

Volgens KLM is opschaling van productie cruciaal om de klimaatdoelstellingen van de sector te halen. In 2030 moet er in Nederland 14 procent SAF worden bijgemengd in 2030, significant meer dan de Europese doelstelling. KLM benadrukt dan ook dat stabiel overheidsbeleid en financiële ondersteuning nodig zijn om projecten als deze rendabel te maken. De bouw van de fabriek in Delfzijl is een belangrijke mijlpaal voor de Nederlandse positie binnen de internationale SAF-markt.

‘We zijn trots op onze samenwerking met SkyNRG, waarmee we als medeoprichter aan de basis hebben gestaan van de eerste volledig SAF-fabriek in Nederland’, aldus KLM-CEO Marjan Rintel. ‘Met deze fabriek zetten we een concrete stap om de productie van SAF in Nederland te versnellen zodat we onze internationale koploperspositie op het gebied van SAF kunnen versterken.’

‘Dit project bewijst dat luchtvaartmaatschappijen en industrie gezamenlijk verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de verduurzaming van vliegen. Met de start van de bouw laten we zien dat investeringen in SAF in Europa mogelijk zijn’, zegt SkyNRG-directeur Maarten van Dijk.