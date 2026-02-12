Lufthansa zet streep door alle vluchten

Wegens een staking van piloten en cabinepersoneel heeft Lufthansa vrijwel alle vluchten moeten annuleren. In totaal gaat het om een periode van 24 uur met grote verstoringen op luchthavens in Duitsland en daarbuiten.

De staking vindt plaats op 12 februari en loopt van 00.01 uur tot 23.59 uur. Volgens de vakbond treft het alle vluchten die in deze periode vanaf Duitse luchthavens vertrekken.

Geen vliegverkeer

Internationale verbindingen alsook binnenlandse vluchten zijn massaal geschrapt, dat meldt NOS. Daarnaast ligt een groot deel van het vrachtverkeer stil, doordat ook piloten van Lufthansa Cargo deelnemen aan de actie. Lufthansa zegt de hinder voor reizigers zoveel mogelijk te willen beperken. Getroffen passagiers worden waar mogelijk overgeboekt naar andere luchtvaartmaatschappijen. Voor binnenlandse routes biedt het bedrijf bovendien de optie om vliegtickets om te wisselen voor treinkaartjes van spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn.

Staking wegens pensioenen en banen

De staking is uitgeroepen door pilotenbond Vereinigung Cockpit en cabinevakbond UFO. De bijna vijfduizend piloten eisen een hogere werkgeversbijdrage aan hun pensioenvoorzieningen. Volgens de bonden weigert Lufthansa hierover tot nu toe inhoudelijk te onderhandelen, terwijl de maatschappij stelt al competitieve arbeidsvoorwaarden te bieden.

Onrust bij CityLine

Tegelijkertijd speelt er onrust rond dochterbedrijf CityLine. Ongeveer achthonderd banen staan daar onder druk doordat Lufthansa overweegt de activiteiten te beëindigen. De vakbond wil nieuwe cao afspraken en een sociaal plan voor alle betrokken medewerkers. Lufthansa geeft aan dat personeel van CityLine alternatieve functies bij andere luchtvaartmaatschappijen aangeboden heeft gekregen, maar vakbonden vinden die voorstellen onvoldoende.

‘Onnodige escalatie’

Volgens DW noemt Lufthansa de staking een onnodige escalatie van het conflict. Personeelsdirecteur Michael Niggermann stelt dat de eisen van de vakbonden buitensporig zijn en dat alleen overleg tot een oplossing kan leiden. Daarnaast benadrukt hij dat de luchtvaartmaatschappij financieel nauwelijks ruimte heeft om extra kosten op te vangen. De kernactiviteiten van Lufthansa draaiden in 2024 verlies, waarna het concern een herstelprogramma onder de naam Turnaround startte om weer winstgevend te worden.