Mega-order voor Airbus: AirAsia zet vol in op A220

AirAsia staat op het punt om honderd Airbus A220’s te bestellen, met een optie op vijftig extra toestellen. Tegelijkertijd schrapt de maatschappij een eerdere order voor vijftien A330neo’s.

De keuze van AirAsia voor nieuwe single aisle-vliegtuigen werd eigenlijk vorige maand al verwacht. Maar de gesprekken over financiering en investeerders waren nog niet helemaal rond. Nu is er meer duidelijkheid. Tony Fernandes, medeoprichter en CEO van AirAsia, zei dat binnenkort bekend wordt of de maatschappij voor Airbus of Embraer heeft gekozen. De Maleisische budgetvlieger wil inzetten op vlootuitbreiding met narrow bodies. Ingewijden zeggen dat AirAsia gaat kiezen voor honderd A220’s, met optie tot vijftig extra toestellen. Fernandes liet weten dat hij de eerdere optie van vijftien A330neo’s laat vallen, maar sluit niet uit dat er in de toekomst wel wide bodies gaan komen.

Fernandes spreekt zich wel uit over een andere koopoptie. AirAsia is bezig om een bestelling van vijftig A321XLR’s definitief te maken. De grootse plannen zijn opvallend, omdat de maatschappij net uit een financiële crisis komt. Enkele jaren geleden annuleerde Airbus zelf nog een bestelling van 63 A330neo’s, om de financiële druk op AirAsia te verlichten. Maar de CEO heeft het volste vertrouwen dat de vlootuitbreiding gaat lukken. Hij wil een combinatie van sale-and-leasebackdeals gebruiken, in combinatie met bankleningen. Maar het uitwisselen van vliegtuigen moet volgens hem een tijdelijke optie zijn, en niet het vaste verdienmodel.

Als AirAsia inderdaad voor de A220 kiest, dan is het de eerste budgetmaatschappij én de eerste grote Aziatische airline die het toestel op grote schaal bestelt.

Langlopende onderhandelingen

In 2019 was de Maleisische maatschappij al in gesprek met Airbus over de A321XLR. Toentertijd was het nog een nieuw toestel, dat bij voldoende klandizie pas in productie zou gaan. AirAsia is één van de grootste A320neo-klanten. De airline vliegt met 84 A320’s en elf A321’s. Wie weet komen daar in de toekomst dus vijftig A321XLR’s bij.