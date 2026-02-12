Ruim 200 miljoen voor luchtverdediging: wat koopt het VK voor Oekraïne?

Groot-Brittannië heeft meer dan 200 miljoen dollar toegezegd om Oekraïne te voorzien van Amerikaanse luchtverdedigingswapens. Dat maakte de Britse minister van Defensie woensdag bekend.

205 miljoen dollar

Het gaat om een bijdrage van ongeveer 205 miljoen dollar aan het zogenoemde Prioritised Ukraine Requirements List (PURL)-programma. PURL is vorig jaar opgezet om de levering van Amerikaanse wapens aan Oekraïne op gang te houden, nadat nieuwe Amerikaanse militaire steun tijdelijk stagneerde. ‘I’m pleased to confirm the UK is committing to PURL’, zei Healey in een verklaring.

Kritieke luchtverdediging Oekraïne

‘Samen moeten we Oekraïne voorzien van de kritieke luchtverdediging die het nodig heeft als reactie op de brute aanval van Poetin.’ Het PURL-initiatief stelt bondgenoten in staat om de aankoop van Amerikaanse luchtverdedigingssystemen en andere essentiële uitrusting voor Kiev te financieren. Volgens de Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO, Matthew Whitaker, hebben bondgenoten via dit programma al meer dan 4,5 miljard dollar beschikbaar gesteld.

NAVO

Dat gebeurde eerder tijdens een bijeenkomst van NAVO-ministers in december 2025. Daar werden drie nieuwe PURL-pakketten aangekondigd, elk ter waarde van 500 miljoen dollar, mede gefinancierd door combinaties van Duitsland, Noorwegen, Polen, Nederland, België, Canada, Luxemburg, Portugal, Slovenië en Spanje. NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte benadrukte dat tweederde van de NAVO-bondgenoten inmiddels heeft toegezegd bij te dragen en dat ook partners Australië en Nieuw-Zeeland steun hebben aangekondigd. Deze gezamenlijke inspanning biedt Oekraïne essentiële luchtverdediging en andere cruciale uitrusting in hun verdediging tegen Russische aanvallen.

MiG-29’s van Polen