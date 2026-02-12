Zien: Boeing landt met flinke motorschade

Een Boeing 737 van Arik Air moest op een binnenlandse vlucht uitwijken naar Benin. Het toestel kreeg met een motorprobleem te maken. Op beelden is te zien hoe de motor aan flarden is gescheurd.

De Boeing 737-7GL, registratie 5N-MJF, stond gepland om van Lagos naar Port Harcourt te vliegen. Maar de bestemming van de binnenlandse vlucht W3740 kreeg als bestemming Benin. Tijdens de vlucht kreeg de Boeing van Arik Air te maken met een afwijking in de motor. Wat er precies aan de hand was is nog niet bekend, maar het Nigerian Safety Investigation Bureau (NSIB) meldt in een persbericht dat één van de motoren een abnormale indicatie aangaf. Daarop zette de bemanning de motor uit en week uit naar de luchthaven van Benin.

Daar landde de Boeing 737 veilig. Passagiers en crew konden het vliegtuig via de normale manier verlaten, er was geen noodzaak om te evacueren. Wel is op beelden op X te zien dat de behuizing van de linkermotor, motor 1, volledig aan flarden is gescheurd. Naar verluidt zou de crew in de lucht ook een harde knal hebben gehoord. De NSIB is in samenwerking met Arik Air een onderzoek naar het incident gestart.

An Arik Air Boeing 737-7GL aircraft suffered an engine failure mid-flight on Wednesday while operating a scheduled domestic flight from Lagos to Port Harcourt, according to confirmation from the Nigerian Safety Investigation Bureau (NSIB).



Afgescheurde motorkappen

Het komt wel vaker voor dat vliegtuigen hun motorbehuizing verliezen, al was de schade bij Arik Air wel echt fiks. In 2022 overkwam het een Boeing 737 van Alaska Airlines. Het middelste deel van de motorkap was toen losgekomen. Door het incident draaide het toestel om en stond een klein halfuur later weer op de luchthaven van vertrek. En in 2024 zaten de rechter motorkappen van een Boeing 737 van Southwest Airlines niet goed vast. Ook dat toestel vloog na de start terug. Bij de thrust reverse scheurden ze helemaal af.