Airbus en Boeing krijgen nog meer concurrentie uit China 

Airbus en Boeing hebben op dit moment één groot voordeel ten opzichte van het Chinese COMAC. Als het aan China ligt, komt daar verandering in. De Chinezen komen daarom met een plan.

Het Chinese COMAC begint steeds meer op stoom te komen. Inmiddels vliegen enkele tientallen toestellen op 24 verschillende routes door heel China. Al met al verbinden zij zestien steden met elkaar. Toch wil het maar niet lukken om de C919 te verkopen aan het buitenland. Dat heeft vooral te maken met een probleem dat het Chinese toestel heeft ten opzichte van haar Westerse concurrenten.

De COMAC C919 kan namelijk alleen landen op banen van tenminste 45 meter breed. Dit komt veel voor op grote luchthavens in Oost- en Zuidoost-Azië, maar regionale luchthavens beschikken vaak over minder brede banen. Als het aan Peking ligt, is een baan van dertig meter breed in de toekomst ook al voldoende.

Volgens The South China Morning Post wil de Chinese luchtvaartautoriteit CAAC de regelgeving aanpassen, zodat de C919 ook kan landen op smallere landingsbanen van dertig meter of breder. Volgens de autoriteit is deze stap om ‘aan de marktvraag te voldoen’.

Doorbraak

De aanpassing kan voor een grote doorbraak zorgen voor het Chinese COMAC. De Oost- en Zuidoost-Aziatische markt is een van de drukste ter wereld. Vele maatschappijen zetten dan ook widebodies in op routes tussen grote steden om aan de vraag te voldoen. Om die reden hielden veel airlines vooralsnog afstand van de C919, omdat deze niet aan de vraag kan voldoen.

Als luchtvaartmaatschappijen deze machine in kunnen zetten op routes naar kleinere vliegvelden, kan het ineens een hele serieuze optie worden. Het toestel is bijvoorbeeld goedkoper dan haar concurrenten. Bovendien hebben de Chinezen een grote troef in handen: de backlog.

Airbus en Boeing hebben lange wachtrijen voor hun toestellen. COMAC heeft vrijwel geen bestellingen in het orderboek staan. Daartegenover staat wel dat de productiecapaciteit van COMAC aanzienlijk beperkter is dan die van haar concurrenten.