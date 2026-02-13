Airlines schieten Lufthansa te hulp

Lufthansa was donderdag wegens een grote staking genoodzaakt ongeveer achthonderd vluchten te annuleren. Een handvol vluchten kon alsnog plaatsvinden met de hulp van andere airlines.

Behalve voor Lufthansa had de actie ook gevolgen voor Lufthansa CityLine en Lufthansa Cargo. De staking werd uitgeroepen door pilotenbond Vereinigung Cockpit en cabinevakbond UFO. De bijna vijfduizend piloten eisen een hogere werkgeversbijdrage aan hun pensioenvoorzieningen. Volgens de bonden weigerde de airline inhoudelijk te onderhandelen, terwijl de maatschappij stelt al competitieve arbeidsvoorwaarden te bieden.

De Duitse luchtvaartmaatschappij probeerde zoveel mogelijk getroffen passagiers om te boeken naar vluchten van zustermaatschappijen zoals Swiss, Austrian Airlines en Brussels Airlines, allen onderdeel van de Lufthansa Group. Ook kreeg Lufthansa tijdelijk versterking van een airline die geen onderdeel is van de groep. Air Baltic zette vier Airbus A220’s in voor de maatschappij. Twee toestellen vlogen vanuit Frankfurt naar onder meer Faro en Palma de Mallorca, terwijl de andere twee machines vanuit München naar Amsterdam en Oslo vlogen. Alle toestellen keerden aan het eind van de dag terug naar hun thuisbasis in Riga, Letland.

Air Baltic is geen onbekende binnen de Lufthansa Group. Swiss maakt al langer gebruik van capaciteit van de Letse maatschappij via wetlease. Ook Austrian Airlines zet komende zomer meerdere Air Baltic-toestellen in. Verder hebben Lufthansa en Air Baltic een codeshareovereenkomst.

Lufthansa CityLine

Bij de staking speelde de regionale dochter Lufthansa CityLine een grote rol. Ongeveer achthonderd banen staan daar onder druk, omdat de Duitse luchtvaartmaatschappij overweegt de activiteiten van de tak te beëindigen. De vakbond wil nieuwe cao-afspraken en een sociaal plan voor alle betrokken medewerkers. Lufthansa geeft aan dat personeel van CityLine al alternatieve functies bij andere luchtvaartmaatschappijen binnen de groep kreeg aangeboden, maar vakbonden vinden die voorstellen onvoldoende.