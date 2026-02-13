Amerikaanse airline stuurt A320neo’s retour 

Frontier Airlines gaat 24 Airbus A320neo’s terugsturen naar de leasemaatschappij. Met deze stap probeert het bedrijf de zaken weer op de rit te krijgen. Tegelijkertijd houdt het de toekomstplannen in zicht.

De maatschappij kwam tot een akkoord met leasemaatschappij AerCap over de 24 Airbus A320neo’s voor het tweede kwartaal van 2026. In ruil daarvoor vinden er tien sale-leaseback-transacties plaats voor leveringen gepland in 2028/2029. Daarbij koopt Frontier de toestellen direct van de fabrikant (Airbus) en verkoopt ze direct door aan AerCap om deze vervolgens zelf weer te leasen.

Verder heeft Frontier de levering van 69 toestellen, waarvan de levering gepland staat tussen 2027 en 2030, verplaatst naar 2031-2033. Met die stap houdt Frontier de juiste balans tussen oude en nieuwere vliegtuigen. Daarmee kan het haar operaties in orde houden. De contracten van de vliegtuigen die de airline nu terugstuurt, lopen af tussen 2028 en 2034.

‘Deze overeenkomst vertegenwoordigt een belangrijke mijlpaal in onze nieuwe strategie om de productiviteit van de luchtvaartmaatschappij te verbeteren met een gedisciplineerde vloot van de juiste omvang’, aldus president en CEO Jimmy Dempsey. Frontier Airlines boekte een nettoverlies van 137 miljoen dollar (€115 miljoen) in 2025.

Fusie

Frontier Airlines kwam zwaar gehavend uit de coronacrisis en probeerde in 2022 te fuseren met Spirit Airlines, dat eveneens in een lastige positie verkeerde. Spirit blies deze fusieovereenkomst met Frontier echter af, nadat aandeelhouders van Spirit het niet eens waren met het bod van 2,7 miljard dollar. Een uiteindelijke overeenkomst tussen Spirit en JetBlue werd afgewezen door de Amerikaanse mededingingsautoriteiten.

Eind vorig jaar kwamen er opnieuw berichten dat Frontier in gesprek is met Spirit Airlines. De laatstgenoemde zit op dit moment voor de tweede keer in Chapter 11 Bankruptcy. Een eventuele fusie zou de maatschappij uit het slop trekken. Ingewijden melden echter dat het bod van Frontier opnieuw te laag wordt geacht. Op dit moment zou Spirit in gesprek zijn met investeringsfonds Castlelake.