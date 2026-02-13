Nieuwe F-35’s mogelijk geleverd zonder cruciaal onderdeel

De afgelopen maanden zouden meerdere F-35’s zijn afgeleverd waarbij de boordradar in de neus van het toestel ontbreekt. Waarschijnlijk is er ballastgewicht geplaatst om de machine in balans te houden.

De eerste leveringen zonder radar vonden mogelijk al in juni plaats. Het betreft uitsluitend F-35’s die door de Amerikaanse luchtmacht zijn ontvangen. Specifiek ontbreekt de nieuwe APG-85-radar. Dit is de vervanger van de APG-81, die in oudere toestellen is gemonteerd, en vormt een belangrijk onderdeel van de zogeheten Block 4-upgrade en Technology Refresh 3 (TR-3). Het moderniseringsprogramma omvat eveneens verbeteringen aan sensoren, cockpitdisplays en de capaciteiten voor elektronische oorlogsvoering.

De reden voor deze opmerkelijke situatie is vertraging in de ontwikkeling van de APG-85. De radar zou nog niet in productie zijn; er bestaan vooralsnog alleen prototypes en testexemplaren. Hoewel de problemen officieel niet zijn bevestigd, worden ze ook niet ontkend. Een bijkomende complicatie is dat het nieuwe systeem dusdanig afwijkt van het oude, dat het niet mogelijk is tijdelijk een APG-81 in de neus van de F-35’s te plaatsen. Om die reden worden de toestellen waarschijnlijk slechts gebruikt voor trainings- of ferryvluchten. Om hoeveel F-35’s het precies gaat, is niet duidelijk.

Problemen

Het radarprobleem vormt een nieuwe hindernis voor de inzetbaarheid van de F-35, zeker in de Verenigde Staten. Eind vorig jaar werd bekend dat de F-35’s van de Amerikaanse luchtmacht in 2024 slechts vijftig procent van de tijd inzetbaar waren. Dat had te maken met onderhoudsproblemen bij Lockheed Martin, de fabrikant van het gevechtsvliegtuig. Daarmee bleef het toestel zeventien procent onder de minimale prestatie-eis.