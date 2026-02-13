Russische straaljagers wereldwijd in trek

Westerse sancties zorgen voor vele problemen in de Russische luchtvaartindustrie. Toch lijken deze de straaljagerverkoop amper te treffen. Wereldwijd zijn Russische straaljagers in trek.

Beelden van een Algerijnse aardappelboer bevestigen gelekte documenten. Rusland heeft inderdaad haar Sukhoi Su-57 weten te verkopen aan Algerije. Het Noord-Afrikaanse land zou er twaalf hebben besteld. In de gelekte documenten stond eveneens dat Algerije veertien toestellen van het type Su-35 besteld heeft.

Het exportsucces keert een pijnlijke trend om. Sinds de grootschalige invasie van Oekraïne in februari 2022, inmiddels vier jaar geleden, hebben meerdere landen hun bestellingen opgeschort. Onder meer Indonesië en Egypte annuleerden hun orders voor de Russische stealth-straaljagers. Zij vreesden secundaire sancties als gevolg van hun bestelling uit Rusland.

Algerije is de eerste buitenlandse mogendheid die de vijfde generatie straaljagers uit Rusland in haar vloot heeft. Het toestel kwam pas in 2019 op de markt en vloog voor het eerst als volwaardig onderdeel van de Russische vloot in 2020. Sindsdien zijn er enkele tientallen exemplaren gebouwd, waarvan sommige ook zijn ingezet in de oorlog in Oekraïne.

Potentiële partners

Behalve Algerije zijn er nog meer grote partners die overwegen het toestel aan te schaffen. De belangrijkste daarvan is India. Het Zuid-Aziatische land heeft nauwe banden met het Kremlin en de Russische zijde laat maar al te graag weten dat het in gesprek is met de Indiërs over de machine. Volgens The Economic Times voeren de twee partijen al vergevorderde gesprekken over een aankoop.

Het zou gaan om een astronomisch aantal van tenminste honderdveertig straaljagers. Een groot deel daarvan zou tevens in India geproduceerd moeten worden. Op dit moment is het land ook al betrokken bij de productie van Russische Sukhoi-straaljagers. De fabrieken die nu worden gebruikt voor de Su-30 zouden grotendeels moeten worden ingezet voor de Su-57.

Verder hintte de Russische minister van Industrie en Handel, Anton Alikhanov, onlangs op contracten met een land in het Midden-Oosten voor de export van Su-57’s. Ingewijden gaan er daarom van uit dat Iran deze straaljagers bestelde. Andere potentiële partners zijn verder nog Kazachstan, Noord-Korea en Vietnam. Allemaal landen die goede banden met Rusland onderhouden.

