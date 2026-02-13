F-35’s en vliegdekschip duiken op aan andere kant van de wereld

De laatste weken arriveren steeds meer verschillende Amerikaanse toestellen aan de andere kant van de wereld. De spanningen met Iran lopen op, en de vlootopbouw van Trump bewijst dat.

Met de opbouw van Amerikaanse troepen op meerdere bases in het Midden-Oosten houdt de wereld haar adem in. In Iran zijn al wekenlang grootschalige protesten gaande en het regime oogt relatief zwak. Volgens Time Magazine zijn er inmiddels dertigduizend mensen omgekomen, hoewel deze cijfers niet onafhankelijk te verifiëren zijn.

Trump voert de druk op en dreigt met actieve inmenging. De US Navy heeft sinds eind januari ook nog eens het vliegdekschip USS Abraham Lincoln met een groot gevolg van andere schepen in het gebied. Datzelfde schip was op 1 mei 2003 het toneel voor een inmiddels beruchte speech van voormalig president Bush. Op die dag verklaarde hij ‘Mission Accomplished’ na de invasie van Irak.

Nieuw vliegdekschip

Daar komt nu een nieuw vliegdekschip bij. Amerikaanse media melden dat Trump ook de USS Gerald R. Ford richting het Midden-Oosten heeft gestuurd. Dat is het grootste vliegdekschip ter wereld met plaats voor ongeveer 75 straaljagers en helikopters. Het schip lag in oktober nog in de Middellandse Zee maar kreeg vervolgens de opdracht zich richting de Caraïben te verplaatsen.

De vloot dijt alsmaar uit en het is de grootste inzet van de Amerikanen in het Midden-Oosten in recente jaren. Op 9 februari, nadat gesprekken in Oman drie dagen eerder stukliepen, landden er ook nog eens F-35’s in de regio. De inzet is een antwoord op de gestaakte diplomatieke gesprekken tussen de VS en Iran over het Iraanse nucleaire programma.

De onderhandelingen tussen Iran en de VS worden volgende week hervat. Trump wil voorkomen dat Iran atoomwapens ontwikkelt. Voor de VS gaan de onderhandelingen ook over het Iraanse raketprogramma en de Iraanse steun aan Hamas, Hezbollah in Libanon en de Houthi’s in Jemen. De laatstgenoemde organisatie zorgt voor ernstige verstoringen in de Rode Zee.

Grote opbouw

Eigenlijk zouden de F-15’s van de 48th Fighter Wing terugkeren naar de Verenigde Staten als onderdeel van een vlootmoderniseringsprogramma. Er zouden F-35’s voor in de plaats komen. Maar de oplopende spanningen met Iran zorgden ervoor dat deze F-15E Strike Eagles halverwege januari overvlogen vanaf hun basis RAF Lakenheath in het Verenigd Koninkrijk naar Jordanië.

Tijdens de eerste golf vertrokken twaalf straaljagers, onder begeleiding van enkele Boeing KC-135 Stratotankers van de 100th Air Refueling Wing op RAF Mildenhall. Ze arriveerden op de Muwaffaq Salti vliegbasis in Jordanië. Enkele straaljagers weken uit naar andere bases in de regio uit veiligheidsoverwegingen.

In de weken die volgden arriveerde logistieke ondersteuning. Op 19 januari landden twee C-17A Globemaster III’s met materieel en personeel vanaf RAF Lakenheath op de Muwaffaq Salti vliegbasis. Kort daarna landden nog eens twaalf F-15E’s van de 4th Fighter Wing op Seymour Johnson Air Force Base, North Carolina, en een F-16 Fighting Falcon squadron.

Iran waarschuwt, VAE trekt grens

Aan Iraanse zijde klonk eerder al een stevige waarschuwing: een hoge functionaris in Teheran stelde dat Iran een aanval zou beschouwen als het begin van een ‘allesomvattende oorlog’. Opvallend is ook de positie van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE): de Amerikaanse bondgenoot maakte bekend dat het zijn luchtruim, grondgebied en territoriale wateren niet beschikbaar stelt voor vijandige militaire acties tegen Iran.

Die uitspraak is extra relevant vanwege de strategische rol van Al Dhafra Air Base, ten zuiden van Abu Dhabi. De basis geldt al jaren als een belangrijk knooppunt voor Amerikaanse luchtmachttaken in de regio, onder meer voor missies tegen Islamitische Staat en voor verkenningsvluchten.