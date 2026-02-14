Opnieuw problemen met Boeing 787’s

De problemen met de Boeing 787-vloot zijn nog niet voorbij. Een paar jaar geleden werd het toestel geplaagd door constructiefouten in de romp, recentelijk meldde een klokkenluider mogelijk technische problemen met alle Dreamliners wereldwijd. En nu hebben honderden vliegtuigen last van lekkende kranen.

Het probleem werd al in 2023 opgemerkt, toen een niet-genoemde luchtvaartmaatschappij een natte vloer in de cockpit ontdekte. Sindsdien voerde de Federal Aviation Administration regelmatig inspecties uit bij alle drie de typen van de Boeing 787. En steeds weer kwamen ze lekkende kranen tegen, die tot natte vloeren en tapijten leidden. In het rapport schreef de FAA dat er meldingen waren van lekkages. Dat water kwam terecht in verschillende elektronische compartimenten. Daarmee zou kritische flight equipment beschadigd kunnen raken en daarmee de vliegveiligheid ernstig in gevaar brengen.

Daarop schreef de FAA een Airworthiness Directive uit. Dat document verplichtte maatschappijen om regelmatig visuele controle onder de wasbakken uit te voeren en zo bijtijds lekkages op te sporen. Die eis vervalt nu en in plaats daarvan is er een nieuwe Airworthiness Directive, die op 9 maart van kracht wordt. Dat verplicht airlines om een nieuwe, lekvrije kraan te installeren in de Boeing 787. Daarna moet er een ‘lektest’ plaatsvinden. In sommige gevallen komt er nog bij dat er vochtabsorberende voorzieningen moeten worden geïnstalleerd. Tenminste 155 787’s in de Verenigde Staten worden direct geraakt door deze maatregel. Maar ook veel toestellen in Europa, al is op dit moment nog niet bekend of TUI en KLM daar ook bij zitten. Het installeren van nieuwe kranen is overigens een duur grapje: meer dan 5000 euro per kraan.

Boeing 787-vloot geplaagd door problemen

Met de lekkende kranen mogen de Dreamliners dus nog een technisch probleem achter hun naam schrijven. Recentelijk sprak een klokkenluider zich al uit over de vliegveiligheid van de Boeing 787. Hij diende een rapport in bij de Amerikaanse senaat naar aanleiding van de dodelijke crash met Air India. De toestellen zouden te maken hebben met elektrische en avionica-gerelateerde storingen, die op de lange termijn tot serieuze incidenten leiden.