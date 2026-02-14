Transavia komt met ludieke valentijnsactie

Er hangt liefde in de lucht bij Transavia. Wat ooit begon als 1 april-grap wordt nu werkelijkheid. Singles kunnen plaatsnemen aan boord om misschien wel de liefde van hun leven te ontmoeten.

Het format bouwt voort op de 1 april-grap die Transavia vorig jaar uithaalde. Toen liet de maatschappij geloven dat mensen naast de gewone stoelen, ook nog zogenoemde dating chairs kon boeken. Op die manier konden singles de liefde vinden in het vliegtuig. Dat was niet helemaal waar, maar het idee werd zo enthousiast ontvangen dat de groene budgetvlieger er verder mee is gegaan. Dat idee komt nu samen in het datingprogramma Dating Chairs. View this post on Instagram

De opnames vinden plaats op 21 maart in de Transavia-hangar op Schiphol Oost. De deelnemers nemen plaats in de groene stoelen, maar zien elkaar niet omdat er een doek tussen hangt. Influencer Julia Heetman neemt de singles mee door verschillende rondes, waarbij ze op die manier ontdekken of er een wederzijdse klik is. Wanneer die klik er is, krijgen deelnemers de kans om elkaar verder te ontdekken op een Transavia-bestemming. Daarvoor ontvangen ze een reisvoucher. Mensen die willen meedoen aan het programma moeten trouwens niet bang zijn voor de camera, want de beelden verschijnen in het voorjaar op de sociale media-kanalen van Transavia.

Misschien vinden de opnames wel plaats in het nieuwste vliegtuig van Transavia. Eind december ontving de KLM-dochter haar eerste Airbus A321neo in de nieuwe huisstijl. In oktober, toen de groene maatschappij zestig jaar werd, nam ze ook de nieuwe merkidentiteit in gebruik. Die sluit aan op zowel de historische basis als de toekomstige koers van het bedrijf.