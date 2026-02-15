Denemarken stuurt vier F-35’s, Nederland doet mee

Denemarken stuurt vier geavanceerde F-35’s naar een nieuwe missie in het Arctisch gebied. De NAVO-missie met de naam Arctic Sentry moet zorgen voor extra toezicht en afschrikking in een regio die steeds belangrijker wordt door toenemende geopolitieke spanningen. Ook Nederland sluit aan.

Deense F-35’s

Het doel is permanente zichtbaarheid, betere bewaking en een sterkere afschrikking in de noordelijke regio’s van het bondgenootschap. Volgens defensieminister Troels Lund Poulsen speelt Denemarken een belangrijke rol bij Arctic Sentry. Hij noemt de inzet van de F-35’s een concrete en operationele bijdrage aan de collectieve veiligheid. ‘Onze bijdrage versterkt de algehele aanwezigheid in de regio en onderstreept de rol van Denemarken als actieve bondgenoot in het Arctisch gebied en de Noord-Atlantische Oceaan’, liet hij in een verklaring weten.

Arctic Sentry

Arctic Sentry richt zich naast oefeningen in de lucht ook op infrastructuur die langdurige militaire aanwezigheid in het Arctisch gebied moet ondersteunen. Daarmee wil het bondgenootschap sneller kunnen reageren op dreigingen en beter voorbereid zijn op crisissituaties. Ook vanuit Groenland komt steun voor de versterkte NAVO-aanwezigheid. Lokale bestuurders zien de F-35 als een nieuwe en krachtige capaciteit voor toezicht en bescherming. Binnen de operatie trainen NAVO-landen intensiever samen, onder meer boven IJsland. Die gezamenlijke oefeningen moeten de paraatheid verhogen en de samenwerking tussen luchtmachten verder versterken.

This is Arctic Sentry 🛡️



A multi-domain activity launched by NATO that will bring together Allied exercises, troops and capabilities to ensure security in the Arctic and High North pic.twitter.com/l2Jjb9j2ke— NATO (@NATO) February 11, 2026

Nederland doet ook mee

Ook Nederland sluit aan bij oefeningen die al op de planning stonden en nu onder Arctic Sentry vallen, schrijft NOS. Volgens demissionaire minister Brekelmans staat Den Haag open voor een grotere militaire bijdrage, al zijn daarover nog geen besluiten genomen. Het blijft vooralsnog onduidelijk of ook Nederlandse F-35’s worden ingezet, al lijkt die kans aanzienlijk.