KLM en El Al met problemen op Schiphol

Afgelopen week kregen twee vliegtuigen te maken met problemen op Schiphol. Een A330 van KLM had een indicatie dat er hydraulische vloeistof weglekte. En een Boeing 737 van El Al moest tweemaal de start afbreken.

De Airbus A330-200 van de KLM, registratie PH-AOF, landde op 13 februari uit Bonaire na een vluchtduur van acht uur en 45 minuten. Maar toen het toestel op de Zwanenburgbaan was uitgerold, meldde de bemanning dat ze de landingsbaan niet konden verlaten. De reden hiervoor was een hydraulisch probleem. Daarop diende de crew een verzoek voor een tow truck in, en of er gecheckt kon worden op remvloeistof op de baan.

Volgens de vliegers kreeg de Airbus namelijk vlak voor de landing op Schiphol een indicatie van een lek, ging het remmen moeizaam en was het vliegtuig onbestuurbaar na de landing. De luchtverkeersleiding meldde echter dat zij helemaal geen resten op de baan zag liggen. Dat kwam voor de A330-bemanning als een verrassing, omdat zij toch echt een melding kregen van een laag remvloeistofreservoir. Pas een uur nadat de machine op de grond stond werd die naar het platform gesleept. De volgende vlucht is geannuleerd en het 19 jaar oude toestel staat nog altijd op de grond voor inspectie.

Een dag daarvoor zat het op Schiphol ook niet mee voor een Boeing 737-800 van El Al. De machine stond op de Aalsmeerbaan klaar voor vertrek naar Tel Aviv. De verkeersleiding had al toestemming voor opstijgen gegeven, maar de bemanning liet weten dat ze nog dertig seconden nodig had vanwege een storing. Daarop trok de toren de toestemming weer in. Drie minuten later meldde de bemanning er opnieuw klaar voor te zijn, maar eenmaal op de startbaan deed de storing zich weer voor. Vervolgens draaide het vliegtuig om naar de gate.

Uiteindelijk vertrok de Boeing 737 van El Al twee uur later alsnog naar Israël. Wat extra opvallend is, was dat de Israëlische maatschappij het toestel net had gekocht van Southwest Airlines. Het vliegtuig was vanaf Kansas City via New York en Schiphol onderweg naar zijn nieuwe eigenaar, maar die reis verliep dus niet zonder slag of stoot.

Birdstrike

Vorige week moest een toestel van easyJet ook al terug naar Schiphol. De Airbus A320neo kreeg te maken met een birdstrike. De bemanning zond direct een PAN-PAN-noodsignaal uit en draaide voor de kust van Schoorl om naar de Polderbaan.