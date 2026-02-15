Slecht nieuws voor vakantiegangers vanaf Groningen

TUI heeft aangekondigd de aankomende zomer te stoppen met vluchten naar het Griekse Kos vanaf Groningen Airport Eelde. Veel reizigers hadden al hun tickets geboekt, maar die plannen gaan dit jaar niet meer door.

De beslissing komt onverwacht, schrijft RTV Drenthe. Vooral aangezien commercieel directeur Peter Glade onlangs nog aangaf dat hij groeimogelijkheden ziet voor de noordelijke luchthaven. Volgens hem is het uitbreiden van vliegbewegingen op Schiphol, Rotterdam en Eindhoven nauwelijks haalbaar, waardoor Eelde juist kansen biedt. Nu blijkt juist dat vluchten naar Kos niet meer doorgaan.

TUI heeft andere plannen

Volgens de luchtvaartmaatschappij zijn de vluchten naar Kos niet meer mogelijk wegens aanpassingen in de vlootplanning. ‘We nemen contact op met passagiers die al een ticket hebben geboekt om hen een alternatief aan te bieden’, aldus de woordvoerder. De vluchten naar Gran Canaria gaan wel gewoon door. Reizigers kunnen hier twee keer per week naartoe vliegen vanaf Groningen. Voor andere nieuwe bestemmingen bekijkt TUI de mogelijkheden, maar concrete uitbreidingsplannen zijn er voorlopig niet.

Nieuwe vluchten

De luchthaven heeft wel de ambitie om het netwerk uit te breiden, naast de huidige bestemmingen Gran Canaria, Antalya, Kreta en Burgas, bediend door TUI, Transavia en Corendon. Vanaf 4 maart komt daar Norwich bij, uitgevoerd door LYGG. Volgens Jonas van Dorp versterkt deze route de maatschappelijke relevantie van de luchthaven en vormt het de eerste stap in het opbouwen van een Noordzeenetwerk. In de toekomst kunnen steden als Humberside, Esbjerg, Stavanger en Den Helder mogelijk worden toegevoegd. De vluchten zijn voornamelijk gericht op zakelijke reizigers, al kunnen toeristen ook tickets naar Norwich boeken.