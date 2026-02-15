TAP ontsnapt aan serieus incident

Een Airbus A320neo van TAP Air Portugal ontsnapte in januari aan een mogelijke ramp. Het vliegtuig daalde veel te snel en kwam daardoor gevaarlijk dicht bij de grond.

Het incident gebeurde al op 17 januari, maar verdere details zijn nu door The Aviation Herald bekendgemaakt. Een Airbus A320neo van TAP Air Portugal, registratie CS-TVG, was in de vroege morgen uit Lissabon vertrokken. Na een vluchtduur van drie uur en acht minuten kwam vlucht TP1240 aan bij de luchthaven van Praag. De vlucht met de zes jaar oude Airbus verliep zonder noemenswaardige incidenten, tot aan de landing. Daar ging het bijna goed mis.

Het vliegtuig vloog op een hoogte van 4000 voet, iets hoger dan een kilometer, ongeveer dertig kilometer voor de landingsbaan. Ineens zakte de Airbus tot 2700 voet. Het hoogteverschil met zeeniveau is echter 1577 voet. Daarmee hing de machine zo’n driehonderd meter boven de grond, veel lager dan de veilige 3600 voet (1,09 kilometer) waar het eigenlijk had moeten vliegen. Bovendien vloog het vliegtuig veel te snel voor zo’n hoogte. Daarop kreeg de bemanning een waarschuwing van de luchtverkeersleiding en het Ground Proximity Warning System (GPWS). De piloten trokken het toestel onmiddellijk omhoog en klommen terug naar 4000 voet. Elf minuten later landde de A320 alsnog op de luchthaven van Praag.

Het Tsjechische Instituut voor Onderzoek en Preventie van luchtvaartincidenten heeft nu een onderzoek geopend. Volgens een woordvoerder wordt de vlucht van 17 januari als een serieus incident behandeld. Uit de eerste data blijkt dat dankzij het snelle handelen van de luchtverkeersleiding en piloten de passagiers mogelijk aan een tragedie zijn ontsnapt.

Stuurloos vliegen

Enkele jaren geleden kwam een Airbus A320 van TAP Air ook flink in de problemen bij de landing. Dat gebeurde toen bij de luchthaven van Kopenhagen. Er was een probleem bij de aansturing van de thrust reversers, waardoor het vliegtuig abrupt afweek naar links tijdens de daling. Ook nam de snelheid flink af. Daarop wilde de bemanning een doorstart maken, maar de Airbus kreeg hoogte noch snelheid. De machine vloog laag over een rij huizen voordat de piloten hem weer onder controle kregen.