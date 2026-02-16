Europese privéjet duikt op in Rusland

Het was een opvallende verschijning: plotseling dook een Zwitserse privéjet op in Rusland, voorzien van een Russische registratie. Het toestel was eerder verkocht aan een koper in Oman.

Een Bombardier Global 6000 was lang een bekend gezicht op de luchthaven van Genève. Het toestel werd tot 2023 geëxploiteerd door Swiss Private Jet, nadat het door Rolex aan de kant was geschoven. Sindsdien is het toestel in handen van een bedrijf uit het Zwitserse kanton Nidwalden, dat het vliegtuig operationeel hield.

In december vorig jaar verdween het toestel, registratie HB-JFX, uit het Zwitserse register. Het vliegtuig was geëxporteerd naar het buitenland met Oman, in de Golfregio, als bestemming. Dat bleek echter niet de eindhalte te zijn. De Bombardier Global 6000 dook eind januari ineens op in Rusland. Ingewijden beschouwen de Golfregio als een tussenstop voor het vliegtuig.

De aanbieder benadrukt dat de verkoop naar behoren en onder toezicht van de bevoegde Zwitserse autoriteiten is uitgevoerd. Bovendien waren een Amerikaanse agent en een grote Amerikaanse bank betrokken bij de overeenkomst. Hoewel de koopovereenkomst een nadrukkelijke clausule bevatte die de koper verplichtte zich aan de internationale sancties te houden, had de verkoper geen invloed meer op het latere gebruik, zo meldt de Zwitserse krant Tribute de Genève.

Sancties

Het opduiken van het Zwitserse toestel in Rusland roept veel vragen op over het ontwijken van westerse sancties. De federale luchtvaartautoriteit van Zwitserland benadrukt dat de verkoop volgens de regels is uitgevoerd; verder zijn er na de transactie geen controles uitgevoerd. Het Staatssecretariaat voor Economische Zaken wijst erop dat export naar derde landen niet automatisch leidt tot strafmaatregelen.

Voor Rusland is het vliegtuig een welkome aanwinst. De luchtvaartsector in het land heeft zwaar te lijden onder de westerse sancties die inmiddels al bijna vier jaar aanhouden. Up in the Sky berichtte recent dat Ural Airlines aanpassingen uitvoert aan eigen vliegtuigen, zonder goedkeuring van Airbus. Daarmee zou de airline de levensduur van de vliegtuigen kunnen verlengen. Experts waarschuwen echter voor de mogelijke gevolgen.