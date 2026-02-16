Experts slaan alarm over Russische vliegtuigen

De Russische Ural Airlines voert zonder goedkeuring van Airbus aanpassingen uit aan eigen vliegtuigen. Het doel is om daarmee de levensduur van toestellen te verdubbelen. Experts waarschuwen dat deze aanpak de veiligheid ernstig onder druk zet en Rusland verder verwijdert van internationale luchtvaartnormen.

De luchtvaartmaatschappij noemt zelf het project een logische stap in de ontwikkeling van haar technische expertise en zelfs een doorbraak voor de Russische luchtvaartindustrie.

Veiligheidszorgen nemen toe

Volgens de airline begint in het najaar van 2026 het grootschalig onderhoud in het eigen technische centrum. Tegelijk richt het bedrijf nieuwe werkplaatsen in voor brandstof, hydraulische en pneumatische systemen. De maatschappij spreekt over een technologische doorbraak, maar luchtvaartexperts reageren bezorgd. Het verlengen van de levensduur van vliegtuigen in centra die niet door de fabrikant zijn gecertificeerd, wijkt af van internationale veiligheidsnormen. Normaal gebeurt dit enkel binnen programma’s die door Airbus zelf zijn goedgekeurd.

Oorspronkelijke levensduur

De Airbus A320 is oorspronkelijk ontworpen voor ongeveer 60.000 vlieguren. Naarmate de vloot ouder werd, heeft Airbus het Extended Service Goal-programma in het leven geroepen, waarmee vliegtuigen na extra onderhoud tot 120.000 vlieguren kunnen worden ingezet. FL360aero schrijft dat Ural Airlines nu, zonder goedkeuring van de fabrikant, haar A320-vloot ver voorbij de oorspronkelijk bedoelde grens in de lucht probeert te houden. Het programma omvat volledige demontage van de airframes, uitgebreide inspecties en reparaties van kritieke systemen. Ural Airlines benadrukt dat het project een ‘volledige technische cyclus’ behelst.

Noodlandingen

Ural Airlines beschikt over meer dan vijftig vliegtuigen uit de A320-familie. Eerder zijn twee van deze toestellen ontmanteld na noodlandingen in 2018 en 2023. Beide vliegtuigen waren te beschadigd om intact te blijven. Bruikbare onderdelen zijn hergebruikt en de rest verschroot. In het eerste halfjaar van 2025 meldde Ural Airlines een daling van zeven procent in passagiersaantallen, vooral door problemen met het luchtwaardig houden van de vliegtuigen. Het tekort aan onderdelen en technische ondersteuning speelt hierbij ook een cruciale rol.