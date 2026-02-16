Ondanks krimpplannen Schiphol: ‘groei blijft mogelijk’

Schiphol verwelkomt in 2060 tot wel 109 miljoen passagiers per jaar, zo blijkt uit een nieuw verschenen onderzoek. Deze groei vindt plaats ongeacht of de huidige kap van 478.000 vluchten per jaar in stand blijft.

Op verzoek van de Nederlandse overheid voerde het onafhankelijke onderzoeksbureau Significado een onderzoek uit naar de toekomstige passagiersgroei op Schiphol, zo meldt Het Parool. Daaruit blijkt dat de luchthaven in 2060 tot wel 109 miljoen passagiers kan verwelkomen. Bij een tegenvallende economische groei zal dit tussen de 93 en 95 miljoen reizigers zijn.

De groei is vooral te danken aan de stijgende vraag naar vliegreizen en Schiphol’s functie als hubluchthaven. Factoren die hieraan bijdragen zijn de wereldwijde bevolkingsgroei, toenemende internationale handel en wereldwijd stijgende inkomens, vooral in landen als India en Nigeria.

Honderdzestig procent

Afgelopen jaar reisden ongeveer 68,8 miljoen mensen via Schiphol, wat nog altijd minder is dan het niveau van voor de coronapandemie. Daarmee is de Amsterdamse luchthaven de vierde drukste luchthaven van Europa, na Londen Heathrow, Istanbul en Parijs CDG. Groei naar 109 miljoen reizigers per jaar zou een stijging betekenen tot ruim 160 procent van het huidige volume.

Deze groei wordt vooral mogelijk gemaakt door de inzet van steeds grotere vliegtuigen. Zo hebben de Airbus A321neo’s van KLM en Transavia twintig procent meer capaciteit ten opzichte van de verouderde Boeing 737-800’s, die langzamerhand uit de vloot verdwijnen. Ook andere airlines zetten steeds vaker grotere toestellen in naar Schiphol.

Bovendien heeft het differentiatiebeleid van Schiphol invloed op het type vliegtuigen dat langskomt. De havengelden zijn hoger voor maatschappijen die oudere vliegtuigen inzetten. Daardoor is inmiddels een derde van alle vliegtuigen op Schiphol van de nieuwste generatie, zo meldt de luchthaven.

Activistische aandeelhouder

Hoewel er sinds november een maximumlimiet van 478.000 vluchten per jaar is ingesteld, zorgen de grotere vliegtuigen niet per se voor minder uitstoot. Wel is de geluidsoverlast aanzienlijk gedaald: de nieuwe Airbussen van KLM en Transavia zijn vijftig procent stiller ten opzichte van hun voorgangers. Significado voorspelt eveneens dat de uitstoot in 2050 gemiddeld met vijftig procent is gedaald.

Amsterdam Airport Schiphol wil daarom ook uitbreiden. De luchthaven investeert zes miljard euro in renovatie en uitbreiding tot 2029. Daaronder valt de voltooiing van de vertraagde A-pier, een herbouw van de C-pier en de renovatie van bestaande terminals. Verder wil het bedrijf eerdere plannen voor de bouw van een ‘Terminal South’ uit de kast trekken, met ruimte voor veertien miljoen extra passagiers per jaar.

De plannen van Schiphol stuiten echter op weerstand, vooral door de zelfbenoemde ‘activistische aandeelhouder’: de gemeente Amsterdam. De hoofdstad wil tevens dat het aantal vliegbewegingen daalt naar 400.000 per jaar. Toch stond de gemeente vooraan toen de luchthaven onlangs voor het eerst sinds 2019 dividend uitkeerde. Amsterdam kan er 34 miljoen euro bijschrijven.