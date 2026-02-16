Turkish Airlines behaalt mijlpaal: ‘Dit is pas het begin’

Turkish Airlines bereikte vorige maand een langgekoesterde droom. Afgelopen weekend vierde de Turkse luchtvaartmaatschappij haar nieuwste mijlpaal. Toch zegt de airline nog niet klaar te zijn.

Begin januari voegde een Airbus A350-900, met registratie TC-LHH, zich bij de vloot van Turkish Airlines. Op het eerste gezicht lijkt het toestel een wat afwijkend kleurenschema te hebben, maar wie goed kijkt, ziet duizenden kleine fotootjes op het achterste gedeelte van de romp. Het toestel draagt een livery genaamd “TK Family”; een eerbetoon aan de honderdduizend werknemers van de airline.

Deze Airbus A350-900 is het vijfhonderdste vliegtuig in de rap groeiende vloot van Turkish Airlines. Aan het begin van deze eeuw had de maatschappij een vloot van ruim vijftig toestellen. In 2006 bereikte ze haar eerste mijlpaal met honderd vliegtuigen. In 2012 waren dat er tweehonderd, in 2016 driehonderd, en nog geen drie jaar geleden bereikte de airline de grens van vierhonderd vliegtuigen.

Toewijding

‘Ons vijfhonderdste vliegtuig staat voor veel meer dan slechts een nieuwe toevoeging aan onze vloot: het staat symbool voor 93 jaar aan toewijding, vastberadenheid en een gedeelde visie. Onze reis naar de top, die in 2003 met 65 toestellen begon, is aanzienlijk versneld. Vandaag de dag zijn we trots op onze 356 bestemmingen in alle hoeken van de wereld met meer dan vijfhonderd vliegtuigen’, aldus Ahmet Bolat, topman bij de maatschappij.

Het vijfhonderdste vliegtuig is nog niet het eindstation voor Turkish Airlines, maar ‘dit is pas het begin’, benadrukte Bolat. De airline heeft zichzelf ten doel gesteld een vloot van duizend vliegtuigen te bereiken in 2036. Daarvoor plaatste de luchtvaartmaatschappij tot nu toe al meerdere duizelingwekkend grote orders bij zowel Boeing als Airbus.