Verliest Airbus ‘nieuwe’ A350-deal?

Het is een order die al sinds 2009 in de boeken staat bij Airbus. Maar sinds de klant Rolls-Royce voor de rechter sleepte, lijkt de langverwachte ‘nieuwe’ deal op losse schroeven te staan.

Het is een verhaal dat inmiddels al bijna twee decennia oud is. In 2009, nog voor de fusie met Continental, plaatste United Airlines een order voor 25 Airbus A350-900’s ter vervanging van de oudere Boeing 747-400’s. De maatschappij was daarmee een van de eerste klanten van het type. Een jaar later fuseerde United Airlines met Boeing-loyalist Continental Airlines.

De order werd vervolgens op de lange baan geschoven. Terwijl andere launch customers als Qatar Airways, Singapore Airlines en Finnair het vliegtuig in hun vloot verwelkomden, bleef United achter. De airline veranderde haar order in 2013 naar 35 A350-1000’s, maar in 2017 werd dit weer omgedraaid naar de -900, waarbij de maatschappij nu 45 exemplaren wilde hebben.

Toch bleef de maatschappij afleveringen voor zich uit schuiven. Topman Scott Kirby kondigde eerder al aan een definitieve beslissing te willen nemen voor het einde van 2025, maar een onenigheid tussen United en motorproducent Rolls-Royce lijkt nu roet in het eten te gooien. De airline en motorfabrikant zijn het oneens over vermeende contractbreuken door Rolls-Royce.

Rechter

Bij het aanpassen van de order in 2017 deed United Airlines een aanbetaling van $175 miljoen aan Rolls-Royce. Volgens de luchtvaartmaatschappij heeft de motorfabrikant zich niet gehouden aan de afspraken en daarmee contractbreuk gepleegd. Eind december 2025 legde United een claim neer bij de rechter. Rolls-Royce ontkent de aantijgingen en zegt zich te hebben gehouden aan de afspraken.

Volgens de Britse motorfabrikant is United nog altijd ‘een zeer gewaardeerde klant’. Aangezien Rolls-Royce de enige motorfabrikant is voor de Airbus A350, vrezen ingewijden dat United de deal wil laten klappen. Volgens Kirby is daar echter geen sprake van; hij geeft aan dat de sfeer tussen United en Rolls-Royce nog altijd goed is en dat de fabrikant goede voorwaarden aanbiedt.