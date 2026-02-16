Vluchten gehinderd wegens sneeuwval, Transavia wijkt uit

Tijdens de hevige sneeuwbuien van afgelopen zondag week een Transavia-vlucht vanuit Salzburg uit naar Schiphol. Dit viel samen met grootschalige verstoringen op Nederlandse luchthavens, waarbij KLM uit voorzorg zo’n honderdvijftig vluchten annuleerde wegens de weersomstandigheden.

Transavia

De Boeing 737-800, registratie PH-HSB, steeg om 16:40 uur op vanaf Salzburg. Iets meer dan een uur later bereikte het toestel het luchtruim boven Rotterdam Airport, de oorspronkelijke eindbestemming. Daar kwam de machine in een holdingpatroon en cirkelde ruim een kwartier totdat de bemanning koers richting Schiphol zette. Uiteindelijk landde het toestel om 18:38 uur op de Polderbaan (18R). Het is nog onduidelijk of de uitwijking volledig te wijten is aan de weersomstandigheden. ©Flightradar24

Vluchten geannuleerd

Uit voorzorg heeft Schiphol luchtvaartmaatschappijen gevraagd om een deel van hun vluchten te annuleren vanwege hevige sneeuwval. Volgens NU.nl heeft de luchthaven deze maatregel genomen om opstelplaatsen vrij te houden en voldoende ruimte te creëren voor het ijsvrij maken van toestellen. KLM heeft hierop vanaf het einde van de middag ongeveer honderdvijftig vluchten geschrapt. Reizigers moesten rekening houden met langere wachttijden en extra drukte. Met deze voorzorgsmaatregelen probeert de luchthaven te voorkomen dat de winterse omstandigheden opnieuw leiden tot grootschalige vertragingen en overvolle terminals, zoals eerder gebeurde toen duizenden passagiers werden getroffen door winterweer.