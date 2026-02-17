Boeing 787 wordt na 670 “lege” vluchten ontmanteld

Een Boeing 787 Dreamliner rolde al in 2010 van de band en voerde sindsdien honderden vluchten uit zonder passagiers. Nu wordt het toestel, dat als testmodel diende, ontmanteld.

De Boeing 787 Dreamliner werd begin februari 2010 klaargemaakt voor aflevering aan Northwest Airlines. Deze maatschappij was net een maand eerder officieel gefuseerd met Delta Air Lines. Met de fusie verdween het merk Northwest en haar vluchtnummers, en ook de order voor achttien Boeing 787-8 Dreamliners verdween uit de orderboeken van het nieuwe Delta.

Het specifieke toestel, registratie N7874, ging op het moment van de officiële fusie net de testfase in. Toen Delta het toestel niet meer wilde hebben, besloot Boeing het vliegtuig officieel op te nemen als testvliegtuig onder de noemer ZA004. Sindsdien vloog het toestel 670 testvluchten en maakte het meer dan 2250 vlieguren voor de vliegtuigfabrikant. Daarbij deed Boeing vele belangrijke ontdekkingen.

Nu is het moment daar om afscheid te nemen van het vliegtuig. Boeing stuurt de Dreamliner naar de woestijn in Arizona, waar het toestel wordt ontmanteld voor onderdelen. Het toestel is een van de eerste Dreamliners in de geschiedenis die dit lot beschoren is. Haar “zusjes” ZA001, -002 en -003 bevinden zich allemaal in verschillende musea overal ter wereld.

Verdiensten

Het toestel werd gedurende zijn 16-jarige dienstverband gebruikt om de aerodynamica, prestaties bij hoge snelheden, voortstuwingsprestaties, vluchtbelastingen, geluidsproductie, uitgebreide operaties (ETOPS) en andere testomstandigheden te testen – als onderdeel van Boeings uitgebreide testprogramma. Bovendien was ZA004 betrokken bij de certificatie van alle Rolls-Royce motorvarianten voor de 787.

Volgens John Murphy, hoofdconstructeur bij het Dreamliner-project, is het vliegtuig opmerkelijk. ‘Zestien jaar dienst bij The Boeing Company – dat is een nalatenschap die maar weinig testvliegtuigen bereiken. Testvliegtuigen, zoals ZA004, bewijzen niet alleen wat mogelijk is. Ze maken de toekomst werkelijkheid door ontwerpconcepten te vertalen naar alledaagse veiligheid, efficiëntie en mogelijkheden.’