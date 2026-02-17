KLM past opnieuw vliegtickets aan

Vorig jaar introduceerden KLM en Air France het meest uitgeklede tarief, Basic. Daarbij konden passagiers geen Flying Blue-punten sparen. Nu komt daar verandering in. Reizigers verdienen voortaan weer punten, zelfs op het goedkoopste ticket.

Flying Blue

Voorheen kregen Flying Blue-leden op het goedkoopste tarief helemaal geen punten, dat schrijft LoyalityLobby. Met de nieuwe regeling worden nu per vlucht twee XP’s en UXP’s toegekend. XP staat voor Experience Points en bepaalt hoe snel een lid een hogere status behaalt, zoals Silver, Gold of Platinum. UXP, oftewel Ultimate Experience Points, telt mee voor extra voordelen en sommige promoties binnen Flying Blue. Voor frequente reizigers maakt dit het Basic-tarief ineens weer interessant: naast miles sparen ze nu ook statuspunten, waardoor een lidmaatschap daadwerkelijk waarde behoudt, zelfs op het goedkoopste ticket. © LoyalityLobby / Air France

Goedkoop, maar beperkt

Het Basic-tarief werd vorig jaar geïntroduceerd door KLM en Air France als de goedkoopste optie voor Europese vluchten. Voor reizigers zonder status betekent dit dat alleen een klein persoonlijk item is toegestaan, zoals een rugzak of handtas die onder de stoel past. Ruimbagage is alleen tegen betaling bij te boeken. Flying Blue-leden met status hebben een uitzondering: zij mogen naast het kleine persoonlijke item één grotere handbagage én één koffer gratis meenemen. Gold- en hogere leden behouden bovendien hun eerdere voordelen, zoals het recht op extra cabinebagage. In combinatie met de nieuwe toekenning van twee XP en UXP per segment profiteren zij nu volledig van hun lidmaatschap, iets wat bij andere maatschappijen vaak niet het geval is bij uitgeklede tarieven.