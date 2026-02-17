Politieke partijen willen Rotterdam Airport sluiten

Steeds meer politieke partijen pleiten voor de sluiting van Rotterdam The Hague Airport. Volt voegt zich bij een groeiende lijst voorstanders die het vliegveld willen opheffen om ruimte te maken voor tienduizenden woningen.

Luchthaven sluiten

In het verkiezingsprogramma van Volt staat: ‘Volt pleit voor de sluiting van het vliegveld met behoud van de helikopterplaats. De vrijgekomen 220 hectare moet worden gebruikt voor woningbouw.’ Eerder dit jaar nam ook D66 de volledige sluiting op in het partijprogramma. GroenLinks, PvdA, SP, ChristenUnie, BIJ1 en Partij voor de Dieren steunen al langer het plan, schrijft het AD. Tegen de huidige zetelverdeling zou dit neerkomen op een meerderheid voor sluiting, al beslist uiteindelijk de minister.

Maatschappelijk belang

‘Veel mensen uit de omgeving gebruiken Rotterdam The Hague Airport voor familiebezoek, vakantie, studie en/of werk. Daarnaast vervult RTHA een belangrijke maatschappelijke functie voor de regio. Het is de thuishaven voor trauma- en politiehelikopters en faciliteert militaire-, regerings- en andere overheidsvluchten, evenals spoedeisend medisch verkeer. Er is dan ook geen aanleiding de luchthaven te sluiten en het terrein voor andere doeleinden te gebruiken’, aldus een woordvoerster tegen Up in the Sky. ‘RTHA heeft recent de aanvraag voor het nieuwe luchthavenbesluit ingediend bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, waar binnenkort besluitvorming op wordt verwacht.’

Geluidsoverlast

Een belangrijk argument van tegenstanders is de geluidsoverlast: duizenden bewoners in wijken zoals Schiebroek zouden hinder ondervinden van het vliegverkeer. Tegelijkertijd benadrukte de luchthaven in november 2025 dat zij binnen de wettelijke geluidsruimte blijft. Ondanks extra noorden- en oostenwind werden de normen niet overschreden, dankzij maatregelen als aangepaste baansturing.

Enquête

Uit een enquête onder 4.126 bewoners van Lansingerland en de noordkant van Rotterdam blijkt dat de meningen over Rotterdam The Hague Airport sterk verschillen. Veel inwoners waarderen het vliegveld vanwege het gemak van een luchthaven in de buurt: ongeveer 67 procent van alle respondenten staat positief tegenover RTHA. Tegelijkertijd ervaren degenen die direct onder de aanvliegroutes wonen, zoals in Schiebroek en Overschie, vaker geluidsoverlast en uiten hun ongenoegen. In deze wijken is 24 procent negatief over de luchthaven.

Belang van mainports

Volgens de ‘Nota Ruimte’ spelen mainports, zoals Rotterdam en Schiphol, een cruciale economische rol als internationale knooppunten voor goederen, talent en technologie. Investeringen in havens en infrastructuur zijn belangrijk voor de Nederlandse economie en voor de logistieke samenwerking met buurlanden, waarbij de impact op de leefomgeving zoveel mogelijk beperkt wordt. Of de minister deze visie zal volgen bij beslissingen over bijvoorbeeld Rotterdam The Hague Airport, blijft echter nog openstaan.