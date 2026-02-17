Russische regeringsvliegtuig aangekomen in Europa

Op 17 februari is er een Ilyushin Il-96 van de Russische regering geland op Genève Airport. Het toestel vloog een opvallende route over Turkije, Italië en de Alpen. Aan boord bevonden zich militaire gezagdragers en hoge functionarissen wegens vredesonderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland die deze week in Genève plaatsvinden.

Opvallende route

Het toestel, registratie RA-96018, volgde een opvallende route van Moskou naar Genève. De vlucht duurde ruim negen uur, meer dan twee keer zo lang als een directe verbinding zonder luchtruimbeperkingen. Volgens het Russische staatsnieuwsagentschap Tass werden ‘ongedienstige landen’ bewust vermeden. Kort voor middernacht steeg de Il-96 op richting Zwitserland. In plaats van de kortste route via Polen maakte het toestel een ruime omweg over het zuiden van Turkije richting de Middellandse Zee, om daarna het Italiaanse schiereiland volledig zuidwaarts te doorkruisen. Vervolgens stak het vliegtuig de Zwitserse grens over, ongeveer 15 kilometer ten zuidoosten van Bellinzona. De viermotorige Il-96 landde uiteindelijk rond 6:47 uur lokale tijd op baan 22 van Genève Airport. ©Flightradar24

Vredesonderhandelingen

De vlucht viel samen met de vredesonderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland die deze week in Genève plaatsvinden. Het Italiaanse luchtruim werd beschikbaar gesteld voor de route naar Zwitserland, meldde Tass. Zoals eerder ook op AeroTelegraph werd gemeld, komt het niet vaak voor dat een Russische regeringsjet gespot wordt in het Europese luchtruim. Op dinsdag arriveerde ook de Amerikaanse speciale gezant Steve Witkoff in Genève. De Oekraïense delegatie kwam maandagavond aan, volgens Rustem Umerov, secretaris van de Nationale Veiligheids- en Defensieraad van Oekraïne. ‘We kijken uit naar constructief overleg en inhoudelijke gesprekken over veiligheids- en humanitaire kwesties, om vooruitgang te boeken richting een waardige en duurzame vrede,’ zei hij op Telegram.