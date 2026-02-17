Ryanair 737 vertrekt op tijd, landt uur te laat 

Een Boeing 737 MAX 8 van Ryanair vertrok afgelopen week vanaf de luchthaven van Madrid voor een vlucht naar Ibiza. Hoewel het vliegtuig op tijd vertrok van de gate, landde het een uur te laat.

Het toestel, registratie EI-HET, stond donderdag 12 februari klaar voor vertrek bij de gate op de luchthaven van Madrid, Spanje. Alle passagiers waren aan boord gestapt en de crew had de veiligheidsinstructies gegeven. Het vliegtuig deed de pushback van de gate, klaar om richting de startbaan te gaan. Toch besloten de piloten het toestel terug te keren naar de gate.

De oorzaak daarvan was een passagier die flink te diep in het glaasje had gekeken. Het was een jonge man die al bij de gate luidruchtig stond te bellen en schreeuwen. Aan boord gaf hij geen aandacht aan het cabinepersoneel. Toen een crewlid hem vroeg op te houden met bellen en de vliegmodus aan te zetten, weigerde hij, waarna de crew besloot in te grijpen.

De piloten zetten het vliegtuig terug aan de gate, waarna de Spaanse politie aan boord kwam. Zij verwijderden de herrieschopper van boord, waarna het vliegtuig zijn vlucht kon vervolgen. De Boeing 737 MAX kwam uiteindelijk met bijna een uur vertraging om 23:05 uur aan op het Spaanse eiland in de Middellandse Zee.

Alcohollimiet

Het is niet de eerste keer dat een Ryanair-vlucht problemen ondervindt als gevolg van overmatig alcoholgebruik door een passagier. Topman Michael O’Leary is dan ook voor een alcohollimiet op vluchten van zijn maatschappij. In september 2024 zei hij in een gesprek met Sky News. dat hij ‘morgen’ al een alcohollimiet aan boord zou instellen als er ook een limiet op de luchthaven wordt opgelegd.

‘Als de prijs voor het instellen van een dranklimiet op de luchthaven, waar het probleem wordt gecreëerd, een dranklimiet aan boord van het vliegtuig inhoudt, hebben we daar geen probleem mee,’ liet de Ryanair-baas weten. Daarbij verwees hij naar een voorval waarbij een vlucht van Manchester naar Ibiza moest uitwijken naar Toulouse, nadat twee dronken passagiers volledig door het lint gingen.