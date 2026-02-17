Privéjet raakt van de baan op Maastricht Airport

Op Maastricht Aachen Airport is zondagavond een privéjet naast de landingsbaan terechtgekomen als gevolg van winterse omstandigheden.

Incident

Rond 19.00 uur lokale tijd begon de Learjet 60, VH-ULJ, te taxiën over de met sneeuw bedekte luchthaven. Volgens een woordvoerder van het vliegveld gleed het vliegtuig daarbij met één of meerdere wielen van het verharde oppervlak af en kwam het naast de baan tot stilstand. De gladheid als gevolg van aanhoudende sneeuwval speelde hierbij een doorslaggevende rol, zo schrijft de lokale omroep L1 Nieuws.

Learjet 60

Het toestel was een dag eerder aangekomen vanuit Alexandria en landde om 23.07 uur. Voor zondagavond stond een terugvlucht gepland naar dezelfde bestemming, maar die kon door het voorval niet doorgaan. Niemand raakte gewond en het vliegtuig bleef de hele nacht naast de baan staan, omdat het niet in de weg stond voor ander vliegverkeer. Maandagochtend is gestart met voorbereidingen om het toestel te bergen, al bleek dat niet direct eenvoudig door de weersomstandigheden. Het vliegveld heeft geen details gedeeld over het aantal inzittenden op het moment van het voorval.

Sneeuwhinder

Niet alleen op Maastricht Airport zorgde het winterweer voor problemen. Ook op andere Nederlandse luchthavens leidde het tot verstoringen in het vliegverkeer. Zo moest een vlucht van Transavia uitwijken van Rotterdam Airport naar Schiphol. Tegelijkertijd vroeg de Amsterdamse luchthaven voortijdig uit voorzorg capaciteit terug te brengen om ruimte te houden voor het ijsvrij maken van vliegtuigen. Daarop schrapte KLM ongeveer honderdvijftig vluchten.