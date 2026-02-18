Amerikaan haalt onterecht uit naar stewardess

Een Amerikaan heeft een stewardess van Jetstar Australia online flink te kijk gezet. Hij was boos dat hij niet in zijn geboekte stoel mocht zitten en gooide haar naam en foto op het internet. Andere reizigers namen het voor de stewardess op.

De Amerikaanse reiziger, Matt Hubbard, werkt in het productieteam van NBC Sports en The Golf Channel. Daarom was hij afgelopen weekend op het LIV Golf tournament in Adelaide in het zuiden van Australië. Hij vloog met Jetstar, de budgetdochter van Qantas. Voor die vlucht had hij een stoel geboekt bij de nooduitgang. Maar toen de stewardess hem daar zag zitten, vroeg ze de man naar een andere stoel te verplaatsen. Hij had namelijk maar één hand. En daarmee mag je volgens officiële regels niet bij de nooduitgang zitten.

De Amerikaan besloot zijn onvrede op Facebook te uiten. Daarin noemde hij de vrouw bij haar naam en plaatste ook een foto waarin ze duidelijk herkenbaar in beeld was. Hij schreef: ‘ze haalde me uit mijn stoel omdat ze dacht dat ik met één hand niet kan assisteren in geval van nood!’ Daarbij riep hij mensen ook op niet met Jetstar te vliegen. De post is inmiddels verwijderd, maar hij was flink viraal gegaan. Andere reizigers zagen dit ook en namen het op voor de stewardess. Ze vertelden Matt dat zij gewoon haar training volgde, en dat hij zelf een fout maakte door niet goed het reglement te lezen. Bij het boeken van een stoel bij de nooduitgang moeten reizigers verklaren dat ze fysiek in staat zijn om te handelen in geval van nood.

Mensen die bij de nooduitgang willen zitten moeten een minimum leeftijd hebben, die per maatschappij kan verschillen. Daarnaast mogen ze geen geamputeerde ledematen hebben of protheses dragen, moet hun zicht goed genoeg zijn, mogen ze geen gebruik maken van een extra stoelriem of iemand assisteren die hulpbehoevend is. Een woordvoerder van Jetstar bevestigde later dat de stewardess zich inderdaad keurig aan deze regels hield, en dat ze het online gedrag van de Amerikaanse reiziger niet accepteren.

Doodsbedreiging

Het komt vaker voor dat passagiers zich vervelend of zelfs agressief opstellen tegenover cabinepersoneel. Een 24-jarige man wist het een tijd geleden behoorlijk op stelten te zetten bij Skywest. Hij negeerde waarschuwingen van de cabin crew om tijdens de klim met de gordel om te blijven zitten. Daarop prikte hij een cabin attendant in de borst. Vervolgens bedreigde hij hem ook nog met de dood. De passagier maakte het helemaal bont toen hij boven in de lucht ook nog aan een nooddeur begon te trekken. Uiteindelijk werd hij door de politie van boord gehaald.