Bondskanselier zaait twijfel over toekomst Europees gevechtsvliegtuig

Een Europees gevechtsvliegtuig, een ooit zo mooi ambitieus doel dat tegenslag op tegenslag kent. Frankrijk en Duitsland liggen constant in de clinch over hoe dit project eruit moet komen te zien. Een opvallende uitspraak van de Duitse bondskanselier wakkert die onzekerheid verder aan.

De Duitse bondskanselier, Friedrich Merz, liet in een podcast weten hoe hij er momenteel in staat. In Machtwechsel vertelde hij dat Duitsland en Frankrijk niet dezelfde wensen hebben. ‘De Fransen hebben in de volgende generatie gevechtsvliegtuigen een toestel nodig dat kernwapens kan dragen en vanaf een vliegdekschip kan opereren. Dat is niet wat de Duitse krijgsmacht nodig heeft’, vertelde Merz. Dat zijn opvallende uitspraken, gezien dit project toch al onder hoogspanning staat. Al maandenlang wordt er publiekelijk getwijfeld over de vraag of het Europese gevechtsvliegtuig er überhaupt nog gaat komen.

FCAS: een Europees gevechtsvliegtuig

Het Future Combat Aircraft System, FCAS genoemd, vindt zijn oorsprong in 2017. Het omvat de ontwikkeling van een stealth-gevechtsvliegtuig en bewapende drones. Het zou voor de Europese defensie een miljardenproject worden, maar vooral tussen Frankrijk en Duitsland lopen de spanningen telkens op. De bedrijven Dassault en Airbus leiden elk verschillende onderdelen van het programma, maar ze kunnen het niet eens worden over bijvoorbeeld de taakverdeling en wie de leiding krijgt over FCAS. Duitsland heeft het Franse Dassault er eerder van beschuldigd dat zij het project willen domineren. Daarna liepen de gesprekken spaak.

Combat Cloud

Inmiddels is het uiterst onzeker of het Europese gevechtsvliegtuig er gaat komen. Er zou nu een oplossing in de vorm van een gedecentraliseerd Europees Combat Cloud-systeem op tafel liggen, waar alle betrokken partijen wel wat voor voelen. In dat Combat Cloud-systeem zijn straaljagers met elkaar verbonden via slimme sensoren, radars en drones op land en zee. Zo werken de landen alsnog intensief samen, maar kunnen ze gevechtsvliegtuigen bouwen naar hun eigen behoeftes. Daarmee zou de spanning tussen Duitsland en Frankrijk van de baan zijn.