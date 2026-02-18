KLM en Transavia voorop: dit zijn de 10 grootste airlines op Schiphol in 2025

Schiphol heeft bekendgemaakt welke luchtvaartmaatschappijen in 2025 de meeste passagiers vervoerden van en naar de luchthaven. De ranglijst van de grootste airlines op Schiphol geeft een interessant beeld van de machtsverhoudingen op de Nederlandse hub.

Top 10 airlines op Schiphol

Dit is de top 10 van grootste airlines op Schiphol in 2025, gebaseerd op passagiersaantallen en dus niet op aantal vluchten:

KLM Transavia easyJet Delta Air Lines Vueling TUI fly Air France British Airways Emirates Scandinavian Airlines (SAS)

Bron: Schiphol

Sterke positie voor netwerkmaatschappijen

Dat KLM bovenaan staat is weinig verrassend. Als thuishaven van de luchthaven en kern van het hubmodel is de maatschappij veruit de grootste speler op Schiphol. Het intercontinentale netwerk blijft een belangrijke pijler, zo blijkt uit de lijst. De hoge positie van Delta onderstreept het belang van de Noord-Amerikaanse markt voor Schiphol. Zowel overstappers als directe reizigers van en naar de Verenigde Staten vormden ook in 2025 een belangrijk deel van het totale aantal passagiers. Natuurlijk zijn ook KLM-zustermaatschappij Air France en SAS, de Scandinavische maatschappij waarin Air France-KLM haar belang in 2025 fors uitbreidde, in de ranglijst terug te vinden.

Leisure is sterk vertegenwoordigd

Het leisure-segment neemt opnieuw een prominente positie in binnen de lijst van grootste maatschappijen op Schiphol. Transavia wint de tweede plaats terug, die vorig jaar door easyJet werd gevuld. Ook Vueling en TUI fly zijn wederom stevig vertegenwoordigd. Dat onderstreept het grote aandeel van vakantievluchten en Europese point-to-point-verbindingen binnen het totale passagiersvolume. Schiphol leunt daarmee niet alleen op overstapverkeer, maar draait in belangrijke mate ook op directe Europese (vakantie)vluchten.

Opvallende verschuivingen in de lijst

Vergeleken met 2024 zijn er duidelijke veranderingen zichtbaar in de onderste regionen van de top 10. Zo verdwijnt Turkish Airlines uit de lijst, terwijl Emirates zijn intrede doet. Ook Corendon Airlines valt buiten de ranglijst, waar in 2025 SAS de tiende plaats inneemt. Daarmee keert een Scandinavische netwerkmaatschappij terug in de top 10, wat te maken kan hebben met de verdergaande integratie van de maatschappij in het netwerk van KLM, Air France en SkyTeam.

Wat zegt dit over Schiphol in 2025?

De vergelijking met 2024 laat zien dat de top van de markt relatief stabiel blijft, maar dat de dynamiek daaronder toeneemt. Leisure-maatschappijen blijven dominant vertegenwoordigd op Schiphol, terwijl tegelijkertijd het intercontinentale profiel iets verschuift.

De rentree van Emirates en de terugkeer van SAS geven de lijst een internationaler karakter, met nadruk op langeafstandsroutes en Noord-Europa. Tegelijkertijd blijft het zwaartepunt van het passagiersvolume liggen bij Europese vakantievluchten en het trans-Atlantische netwerk rond KLM en haar partners.