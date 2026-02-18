LATAM 777 breekt takeoff ongewoon laat af: te laat?

Een Boeing 777 van LATAM liep zondag forse schade op, nadat de piloten de start ongewoon laat afbraken. Het vliegtuig had zijn neuswiel al in de lucht toen de vliegers alsnog op de rem trapten. Wat gebeurde er?

Op zondag 15 februari vertrok vlucht LA8146 vanaf de luchthaven van São Paulo in Brazilië naar Lissabon. De Boeing 777, registratie PT-MUH, lijnde zich rond 19:10 uur op voor de ongeveer negen uur durende vlucht naar de Portugese hoofdstad. Op de startbaan versnelde het vliegtuig volgens The Aviation Herald naar 174 knopen, ofwel 322 kilometer per uur. Het neuswiel kwam al iets los van de baan en toen besloot de cockpit crew vol in de ankers te gaan. Daarop schakelden ze ook de thrust reverse in. Door deze noodstop raakten de wielen zo oververhit dat enkelen ontploften.

De Boeing 777 kwam op het einde van de startbaan tot stilstand en wist er nog vanaf te draaien. Daarna kon de machine niet meer zelfstandig terug naar de gate, dus werden de ongeveer vierhonderd passagiers met bussen opgehaald. Het toestel zelf bleef vervolgens wel nog vijftien uur op de taxibaan staan. Volgens één van de piloten moest hij de start afbreken omdat er een indicatie was van oververhitting in één van de motoren. LATAM zelf laat weten dat er aan alle veiligheidsprotocollen is voldaan.

Toch wordt het incident nu onderzocht, omdat de kans aanwezig is dat V1 was gepasseerd toen de bemanning de start afbrak. V1 is een onzichtbaar punt op de baan. Zodra een vliegtuig hier overheen is moet hij in takeoff, wat er ook gebeurt. Als een machine na dit punt nog de start afbreekt is de kans op ongelukken heel groot. Zo kan een toestel van de baan af glijden, of de remmen raken oververhit. En dat vormt een brandgevaar.

Acht gesprongen banden

Zo’n incident als deze gebeurde in 2020 ook op de luchthaven van Brussel. Toen ging de bemanning van een Airbus A300 van EAT Leipzig, die voor DHL vloog, ook na V1 vol in de remmen. Het vliegtuig kwam 360 meter voor het einde van de baan tot stilstand. In januari van dit jaar werd het onderzoek afgerond. De machine kreeg onvoldoende lift door een verkeerde pitch-triminstelling. Daardoor wilde de captain niet verder met de takeoff. Het Belgische onderzoeksteam concludeerde toen dat de Airbus prima had kunnen vliegen als de piloot harder aan het stuur had getrokken.