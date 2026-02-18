Staking op 12 maart: Brussels Airport waarschuwt voor annuleringen

Vorige week moest Lufthansa door een staking vrijwel alle vluchten annuleren. Dat leidde tot grote verstoringen op Duitse luchthavens en daarbuiten. Volgende maand willen onze zuiderburen dat dunnetjes over doen. De Belgische vakbonden roepen op tot staking op 12 maart.

De staking is een actie van verschillende vakbonden in België. De vakbonden hebben een betoging aangekondigd in alle sectoren. Daarom willen ze het werk neerleggen op 12 maart. Dat treft verschillende werkgebieden, waaronder ook transport en luchtvaart. Daarom moeten reizigers van en naar Brussels Airport die dag rekening houden met fikse vertragingen en annuleringen.

De vakbonden zijn boos op de ‘Arizona-regering’. Die regering zit er nu een jaar en wordt geleid door premier Bart de Wever. De coalitie staat bekend als nationalistisch en ook vrij rechts. Vakbonden zijn het niet eens met het regeringsbeleid bij bijvoorbeeld langdurige ziekte, pensioenregeling en moederschap. Daarom vragen ze werknemers op 12 maart het werk neer te leggen en naar het nationale betoog in Brussel te komen. En waarschijnlijk treft dit ook Brussels Airport flink. In het verleden heeft de Belgische nationale luchthaven alle vertrekkende vluchten geannuleerd bij een staking, en dit wordt nu weer verwacht.

Verschillende luchtvaartmaatschappijen anticiperen hier al op. Zo biedt Air Canada haar reizigers de optie om op 12 maart flexibel te kunnen omboeken. Passagiers hoeven daar een paar dagen voor en na de staking geen extra kosten voor te verwachten. Verder adviseert Brussels Airport haar reizigers om bijtijds de vluchtstatus bij de maatschappij te checken en waar nodig nu alvast om te boeken.

In het spoor van de oosterburen

Met de stakingen gaat België Duitsland achterna. Vorige week legde het personeel van Lufthansa het werk neer. Toen werden bijna alle vluchten uitgevoerd door de Duitse flag carrier geannuleerd. De piloten van vakbond Vereinigung Cockpit eisten een hogere werkgeversbijdrage aan hun pensioenvoorzieningen. En cabinevakbond UFO was boos over de plannen bij CityLine. Die dochteronderneming gaat waarschijnlijk sluiten, maar de vakbond is het niet eens met Lufthansa’s voorstel op welke manier resterende werknemers worden ondergebracht.