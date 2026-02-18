Vlucht naar nergens: 14 uur in de lucht en weer terug in Tokio

Veertien uur in de lucht. In die tijd steek je normaal gesproken de halve wereld over. Maar voor de passagiers van een Japanse Boeing 787 liep het deze week anders. Na ruim een halve dag vliegen landde het toestel uiteindelijk weer in Tokio, dezelfde plek als waar de reis was begonnen.

De Boeing 787 Dreamliner van All Nippon Airways, vertrok dinsdagochtend rond 11:00 uur lokale tijd vanaf de luchthaven in Tokio. Vanuit daar zou het toestel, registratie JA875A, als vlucht NH223 naar het Duitse Frankfurt vliegen, een reis van maar liefst 10.000 kilometer. De Japanse airline vliegt deze route standaard in een kleine veertien uur via het hoge noorden van Canada en Groenland. Dat was ook de bedoeling voor deze vlucht, maar boven Alaska werd er een probleem gedetecteerd.

Nachtmerrie voor passagiers

Op dat moment was de Boeing 787 al zeven uur onderweg, en daarmee halverwege de eindbestemming. Wat er precies aan de hand was is nog onduidelijk, maar volgens verschillende media zou er een probleem met de oliedruk in een van de motoren zijn vastgesteld. Daarop besloot de ANA-bemanning het toestel om te keren en helemaal terug te vliegen naar het punt van vertrek, Tokio. Het is niet ongebruikelijk dat de crew bij een technisch mankement kiest voor een terugkeer naar de thuisbasis, waar het eigen onderhoudspersoneel het probleem kan verhelpen. In dit geval betekende dat echter een terugvlucht van zeven uur, grotendeels boven zee.

Nachtmerrie voor passagiers? Een 14 uur durende ‘vlucht naar nergens’ © FlightRadar24

Na 14 uur in Boeing 787 terug bij af