Trump geeft presidentiële Boeings nieuw uiterlijk na 60 jaar

President Donald Trump heeft het al heel lang over dat hij de presidentiële Boeing-vloot van een nieuw jasje wil voorzien. De eerste beelden gaan nu rond op sociale media.

Het huidige design, met het blauw en wit, bestaat al sinds de jaren zestig. Dat kleurenschema werd ingevoerd toen John F. Kennedy nog president was. Maar sinds Donald Trump in zijn eerste presidentstermijn aan de macht kwam, wil hij de presidentsvloot in een nieuw design schilderen. Toen Joe Biden hem opvolgde ging dat plan van tafel. Maar nu, in zijn tweede termijn, zet Trump die plannen toch door. Het eerste toestel in zijn nieuwe jasje is al gespot bij het vliegveld van Greenville in Texas. C-32A (99-0003) as VADER20 landing at KGVT sporting the new livery https://t.co/fKuTd7EObo pic.twitter.com/7cgJejavzy — TT-33 operator (@Tt33operator) February 17, 2026

Trumps nieuwe jasje voor Boeings

De Boeing C32A, de 757 van de United States Air Force, is beschilderd met donkerblauw, rood en goud. Op de staart van de machine wappert de Amerikaanse vlag. Het was de wens van Donald Trump om de vliegtuigen ‘meer Amerikaans te laten lijken.’ Uiteindelijk gaat de hele presidentiële vloot met de nieuwe livery vliegen, inclusief de iconische Air Force One. De make-overs worden uitgevoerd wanneer de toestellen hun routine onderhoud krijgen. Hoeveel geld dit de Verenigde Staten gaat kosten is niet bekend gemaakt.

Cadeau van Qatar

De Boeing 747 die Donald Trump van de Qatarese koninklijke familie cadeau kreeg, wordt ook van de nieuwe beschildering voorzien. Om dat toestel is veel te doen geweest. Zo noemden critici en journalisten het cadeau een schending van de grondwet, die buitenlandse giften aan overheidsfunctionarissen streng reguleert. Daarnaast zet Trump vaart achter het converteren van het toestel naar presidentsvliegtuig. Het huidige Air Force One-programma, met de vervanging van de twee Boeing 747’s, kent veel vertraging. Trump wil voor het einde van zijn presidentstermijn in 2029 nog met de nieuwe toestellen vliegen. Daarom richt hij zijn pijlen nu op het cadeau van Qatar, waar hij deze zomer nog mee de lucht in wil. Volgens critici negeert hij met zijn wens veiligheidseisen.