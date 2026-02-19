Boeing scoort 787-order: grootste aankoop ooit voor Air Astana

Boeing heeft een nieuwe order binnengesleept. Air Astana heeft de bestelling van vijftien nieuwe Boeing 787’s rond gemaakt, haar grootste aankoop ooit. De Kazachse maatschappij kondigde de toezegging vorig jaar al aan, maar nu is het definitief.

In november vorig jaar liet Air Astana al weten van plan te zijn vijftien Dreamliners te bestellen bij Boeing. Eergisteren, op 17 februari, was het dan zover en maakte de Kazachse luchtvaartmaatschappij de deal definitief rond. Het is de grootste aankoop van Air Astana ooit. Het gaat hierbij om de Boeing 787-9, waar in de configuratie 303 passagiers in passen. Daarmee wil de maatschappij haar widebody-vloot moderniseren en de langeafstandsroutes uitbreiden. Het nieuw aangekochte toestel opent deuren voor een mogelijke netwerkuitbreiding naar Noord-Amerika. Momenteel zijn de enige widebody-vliegtuigen die Air Astana heeft drie Boeing 767’s. Daarmee vliegt ze naar Europa, Azië en het Midden-Oosten.

De stap naar Dreamliners is voor de Kazachse maatschappij een belangrijke. De huidige 767’s zijn niet meer zuinig en brengen hoge operatiekosten met zich mee. De nieuwe Boeing 787’s vliegen een stuk verder en passen daarmee beter bij het doel van Air Astana om van Kazachstan een hub tussen Europa en Azië te maken. Daarnaast is ook Boeing blij met de deal. De Amerikaanse vliegtuigfabrikant versterkt daarmee haar positie op de groeiende markt in Centraal-Azië.

Air Astana: de moeite waard?

Recentelijk maakte Air Astana bekend haar route vanaf Amsterdam stop te zetten. Daarmee verdwijnt de enige rechtstreekse verbinding tussen Nederland en Kazachstan. Dat is het gevolg van een reorganisatie van het internationale netwerk. Redacteur Leon schreef een drieluik over de Kazachse maatschappij, inclusief een flight report. Daarin beschrijft hij of vliegen met Air Astana de moeite waard is, en duikt hij in de geschiedenis van de airline.