Concurrentie zet Transavia onder druk

Air France-KLM Group heeft in 2025 voor het eerst in zijn geschiedenis een operationeel resultaat van meer dan twee miljard euro behaald. Ondanks dat record blijkt uit de jaarcijfers dat vooral Transavia het moeilijk heeft door extra concurrentie en hogere tarieven op Schiphol.

Stijgende omzet

De luchtvaartgroep zag de omzet in 2025 stijgen met 4,9 procent. De operationele winst kwam uit op twee miljard euro, ongeveer €403 miljoen meer dan een jaar eerder. Topman Benjamin Smith noemt de prestaties sterk, ondanks een lastig jaar voor de sector. ‘In 2025 leverde Air France-KLM een sterke prestatie in een uitdagende omgeving. Onze luchtvaartmaatschappijen vervoerden meer dan honderd miljoen passagiers en realiseerden een operationeel resultaat van meer dan €2 miljard, een primeur in onze geschiedenis. Tegelijk hebben we vooruitgang geboekt op het gebied van duurzaamheid dankzij vlootvernieuwing en meer gebruik van duurzame vliegtuigbrandstof’, aldus Smith.

Concurrentie

Transavia blijft fors groeien en vervoerde vorig jaar 26,1 miljoen passagiers, een stijging van twaalf procent. Ondanks stijgende passagiersaantallen waarschuwt Air France-KLM dat Transavia stevig onder druk staat door nieuwe concurrentie. Capaciteit uit het Midden-Oosten schoof naar Europese routes en drukte de prijzen. Hogere tarieven op Schiphol Airport en de vliegtaks maken tickets duurder, waardoor reizigers vaker uitwijken naar Duitse luchthavens. Daardoor daalde de opbrengst per stoel. Ook Transavia Frankrijk kreeg klappen door een nieuwe luchtvaartbelasting, met een operationeel verlies van €49 miljoen en een marge van -1,4 procent.

Groeiplannen

In 2025 zette Transavia volop in op de vlootuitbreiding met de nieuwe Airbus A320neo-familie. Dankzij deze investeringen groeide de totale capaciteit met 14,9 procent ten opzichte van 2024, met een duidelijke focus op lagere kosten per stoel en rendabele netwerken in een competitieve markt. Transavia Frankrijk ondervond tijdelijk tegenwind door de overname van Air France-operaties op Orly, maar compenseerde dit met de lancering van 58 nieuwe routes naar bestemmingen in Europa en daarbuiten. Transavia Nederland voegde zeven nieuwe bestemmingen toe.