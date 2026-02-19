Europese budgetmaatschappij maakt opvallende keuze

Pegasus Airlines gaat meer dan 37 miljoen euro investeren in een compleet eigen onderhoudscentrum op Istanbul Sabiha Gökçen Airport. Met deze stap wil de Turkse budgetmaatschappij haar afhankelijkheid van externe partners, zoals Turkish Technic, verlagen.

Nieuw onderhoudscentrum

Het nieuwe onderhoudscentrum bestaat in de eerste fase uit twee hangars voor line- en basisonderhoud en één hangar voor painting. Deze faciliteiten kunnen alle typen narrow-body vliegtuigen huisvesten. ‘Elke investering in onze technische infrastructuur versterkt onze operationele capaciteit’, zegt Pegasus CEO Güliz Öztürk. ‘Ons onderhoudscentrum op Sabiha Gökçen is een strategische stap in Pegasus’ duurzame groeipad. De nieuwe hangars stellen ons niet alleen in staat om het onderhoud van onze groeiende vloot efficiënter te beheren, maar versnellen ook onze transformatie gericht op digitalisering en efficiëntie. Door onderhoudsprocessen sneller en beter te managen, willen we onze gasten een steeds naadlozere reiservaring bieden.’

Groot complex

Het complex beslaat 18.000 vierkante meter overdekte ruimte, met een aangrenzende apron van 25.000 vierkante meter. De hangaars liggen strategisch tussen de twee start- en landingsbanen van de luchthaven. Binnen dit complex vinden een breed scala aan technische activiteiten plaats: van line- en basisonderhoud, motor- en landingsgestelwissels, avionica- en structurele modificaties, volledige vliegtuigverf en livery design, tot componentenonderhoud en trainingsactiviteiten.

Volgende fase

In de tweede fase, gepland voor het laatste kwartaal van 2026, komt er een extra hangar bij voor vijf extra narrow-body vliegtuigen. De derde fase, binnen vier tot vijf jaar, breidt deze capaciteit uit tot tien vliegtuigen, waarmee het onderhoudscentrum volledig operationeel zal zijn. Met de uitbreiding van het onderhoudscentrum creëert Pegasus naar verwachting circa tweehonderd nieuwe banen. Aanvankelijk zal het complex primair de eigen vloot van Pegasus bedienen, maar in de toekomst kan, afhankelijk van capaciteit, ook onderhoud voor andere luchtvaartmaatschappijen worden uitgevoerd.

