KLM merkt effect van bezuinigingen

KLM zag in 2025 de omzet met 3,9 procent stijgen ten opzichte van het voorgaande jaar. Volgens de maatschappij waren de bezuinigingen van het Back on Track-programma essentieel om dit resultaat te bereiken. Hoewel de meeste doelstellingen zijn gehaald, zet KLM de maatregelen door om het bedrijf financieel gezond en veerkrachtiger te maken.

Stijgende kosten

Volgens CEO Marjan Rintel was 2025 een uitdagend jaar. ‘Dankzij de inzet van al onze KLM’ers hebben we met Back on Track de doelstelling van 450 miljoen euro ruimschoots behaald. We hebben inkomsten verhoogd, kosten verlaagd en de productiviteit verbeterd. Dat biedt een solide basis, maar het toont ook dat er meer nodig is. Alleen door scherp op kosten te blijven en een betrouwbare operatie te bieden, kunnen we structureel herstel realiseren. Externe factoren, zoals stijgende kostendruk in Nederland en een verhoging van 41 procent van de Schiphol-tarieven, maken deze aanpak extra urgent. In 2026 zetten we daarom vol in op het versnellen van onze transformatie’, aldus Rintel. ©Air France-KLM

Kwartaal- en jaarresultaten

Het vierde kwartaal van vorig jaar sloot KLM af met een winst van 78 miljoen euro, een verbetering ten opzichte van 51 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. Hoewel 2025 over het algemeen stabiel begon en eindigde, kende het jaar diverse uitdagingen. Technische problemen aan de vloot leidden tot uitgesteld onderhoud, annuleringen en extra druk op de operatie. Tekorten bij ketenpartners beïnvloedden de punctualiteit, terwijl geopolitieke onrust, zoals de gesloten Russische luchtruimroutes, routes complexer en langer maakte. Tegelijkertijd boekte KLM vooruitgang. Veertien nieuwe vliegtuigen werden in gebruik genomen en de cabine-indeling van de Embraer E195-E2 werd aangepast, waardoor meer passagiers mee kunnen en de CO₂-uitstoot per reiziger met drie procent daalde. Bovendien werden historisch veel nieuwe piloten aangenomen en opgeleid.