Ben Smith kritisch op KLM na jaarcijfers 2025: ‘Het moet beter’

Air France-KLM presenteerde donderdag de jaarcijfers over 2025, met een recordresultaat van ruim twee miljard euro. Toch heeft topman Ben Smith een duidelijke waarschuwing voor KLM.

Goede jaarcijfers voor Air France-KLM

De Air France-KLM-groep behaalde in 2025 voor het eerst in haar geschiedenis een operationeel resultaat van meer dan twee miljard euro. Ondanks dit record laten de cijfers zien dat vooral KLM en Transavia het zwaar hebben. Dit komt onder meer door de fors gestegen havengelden op Schiphol en operationele tegenslagen. Desondanks wist KLM het jaar wel met winst af te sluiten.

KLM zag de omzet in 2025 met 3,9 procent stijgen ten opzichte van het jaar ervoor. Volgens de maatschappij waren de bezuinigingen uit het ‘Back on Track’-programma essentieel om dit te bereiken. Hoewel de meeste doelstellingen zijn gehaald, zet KLM de maatregelen onverminderd door om het bedrijf financieel gezond en veerkrachtiger te maken voor de toekomst.

Toch is dit volgens Ben Smith nog niet voldoende. De topman van Air France-KLM toonde zich tijdens de persconferentie over de jaarcijfers van 2025 opvallend kritisch op de Nederlandse tak: ‘De collega’s van KLM bevinden zich momenteel niet in een goede positie. Ze moeten begrijpen dat het resultaat omhoog moet om de miljardeninvesteringen die we doen te kunnen dragen. Het huidige rendement is nog niet bevredigend.’

Kabinet-Jetten

Toch ligt de verantwoordelijkheid niet volledig bij KLM, zo erkende ook Smith. Samen met financieel topman Steven Zaat uitte hij stevige kritiek op de kostenstructuur van Schiphol. ‘Schiphol zag de winstmarge groeien naar 21 procent,’ merkte Zaat geërgerd op, ‘maar wij betalen de rekening. We hebben te maken met circa 100 miljoen euro aan extra luchthavengelden en nog eens 150 miljoen aan extra heffingen per reiziger.’

Ondanks de stroeve relatie met de luchthaven, spreekt Smith zijn vertrouwen uit in het nieuwe kabinet-Jetten. Volgens de topman stelt de huidige coalitie zich welwillender op tegenover het bedrijfsleven dan de vorige ploeg onder leiding van Dick Schoof. Smith toonde zich met name positief over de minister van Financiën, Eelco Heijnen (VVD). Of dit nieuwe politieke klimaat het Air France-KLM daadwerkelijk makkelijker gaat maken, valt nog te bezien.