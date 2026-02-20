Duitsland ontkent plannen voor extra F-35’s

Duitsland is naar eigen zeggen niet van plan extra F-35’s te kopen, ondanks eerdere berichtgeving van onder meer Reuters. De oosterburen zouden op het punt hebben gestaan meer toestellen aan te schaffen, maar dat wordt nu ontkend.

In 2022 plaatste de toenmalige regering van SPD-bondskanselier Olaf Scholz een order voor 35 F-35A’s bij Lockheed Martin. Deze toestellen moeten de verouderde Tornado’s gaan vervangen. Met deze order werden onze oosterburen het tiende Europese land dat deze geavanceerde straaljagers bestelde. De eerste toestellen worden naar verwachting eind dit jaar geleverd.

Wel of geen extra F-35’s voor Duitsland?

Persbureau Reuters berichtte eerder deze week dat Berlijn de aankoop van extra Amerikaanse straaljagers overwoog. Het medium baseerde zich op twee anonieme bronnen. De ene bron meldde dat Duitsland in gesprek was met Lockheed Martin over een uitbreiding van de order; de andere bevestigde dit, maar kon geen exact aantal noemen.

In Berlijn gingen vervolgens de alarmbellen af. De Duitse regering wilde de geruchten zo snel mogelijk de kop indrukken voordat het verhaal een eigen leven ging leiden. Een woordvoerder reageerde duidelijk en direct, op z’n Duits: ‘Er zijn geen plannen en er is geen beslissing genomen.’ Duitsland is dus vooralsnog niet van plan extra F-35’s aan de order toe te voegen.

Spanningen met Frankrijk

De speculaties namen toe nadat de onderhandelingen met Parijs over een zesde generatie Europees gevechtsvliegtuig stroef verliepen. Frankrijk en Duitsland werken samen in het FCAS-project (Future Combat Air System). Dit zou voor de Europese defensie een miljardenproject moeten worden, maar de spanningen tussen beide landen lopen telkens op.

De fabrikanten Dassault en Airbus leiden elk verschillende onderdelen van het programma, maar ze kunnen het niet eens worden over de taakverdeling en het leiderschap binnen FCAS. Duitsland heeft het Franse Dassault er eerder van beschuldigd het project te willen domineren, waarna de gesprekken spaak liepen.

Bondskanselier Friedrich Merz wakkerde de spanningen deze week verder aan. In de podcast Machtwechsel legde hij uit dat de behoeften van Duitsland en Frankrijk simpelweg uiteenlopen. “De Fransen hebben voor de volgende generatie een toestel nodig dat kernwapens kan dragen en vanaf een vliegdekschip kan opereren. Dat is niet wat de Duitse krijgsmacht nodig heeft”, aldus Merz.