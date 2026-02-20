Marechaussee vindt €250.000 bij controle op Eindhoven Airport

De Koninklijke Marechaussee heeft donderdagmiddag op Eindhoven Airport een 54-jarige man uit Deventer aangehouden nadat ruim €250.000 aan contant geld werd aangetroffen in zijn bagage.

Contant geld ontdekt op Eindhoven Airport

De grote hoeveelheid contant geld kwam rond 15:00 uur aan het licht tijdens een reguliere controle door de Douane op Eindhoven Airport. In de koffer van de man troffen controleurs stapels biljetten van €50 en €100 aan, verpakt in kledingstukken en enveloppen. Volgens de marechaussee was het geld strak en verspreid over de bagage ingepakt.

Omdat de man geen duidelijke verklaring kon geven voor de herkomst van het geld en de wijze van verpakken volgens de autoriteiten een sterke indicatie vormt voor witwassen, is hij ter plaatse aangehouden. Het volledige bedrag is in beslag genomen voor nader onderzoek. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt de zaak verder. Dit soort vondsten komt overigens vaker voor.

Foto: Koninklijke Marechaussee

Contant geld en luchthavens

Het meenemen van grote hoeveelheden contant geld is op zichzelf niet verboden. Binnen de Europese Unie mag een reiziger vrij met contant geld reizen. Wel geldt er een meldingsplicht wanneer iemand met €10.000 of meer de EU binnenkomt of verlaat. Reizigers moeten het bedrag dan aangeven bij de Douane.

Ook bij reizen binnen de EU kunnen autoriteiten ingrijpen wanneer er signalen zijn dat het geld mogelijk afkomstig is uit strafbare activiteiten of bedoeld is voor illegale doeleinden. De manier waarop het geld is verpakt, het ontbreken van een plausibele verklaring of opvallend reisgedrag kunnen daarbij aanleiding zijn voor nader onderzoek.