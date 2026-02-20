Piepjonge airline bestelt meteen 40 Boeing 787’s

Daags na de deal met Air Astana mag Boeing opnieuw een grote order ontvangen. Deze keer heeft Sun Phu Quoc Airways veertig Boeing 787’s besteld. Extra opvallend: de Vietnamese maatschappij bestaat pas vier maanden.

Nog maar kort operationeel

Sun Phu Quoc Airways is een airline die pas vanaf november vorig jaar operationeel is. De luchtvaartmaatschappij heeft haar thuisbasis op Phu Quoc, met 575 vierkante kilometers het grootste eiland van Vietnam. Voor de 160.000 inwoners is toerisme de belangrijkste bron van inkomsten. Met miljoenen toeristen en een aantal dat elk jaar groeit, gaf de Vietnamese regering de Sun Group vorig jaar toestemming voor een eigen luchtvaartmaatschappij op het eiland. Sinds november vliegt de nieuwkomer naar regionale bestemmingen met twee Airbus A320neo’s, twee A321’s en zes A321neo’s, maar de plannen zijn groots. Over vier jaar wil Sun Phu Quoc Airways honderd eigen vliegtuigen hebben.

Groot aantal Boeing 787’s

Om die plannen waar te maken plaatst Sun Phu Quoc Airways nu een mega-order bij Boeing. De maatschappij schaft veertig Boeing 787-9’s aan, het toestel dat een grote rol gaat spelen in de plannen voor een widebody-vloot. Daarmee kan de airline het populaire eiland straks verbinden met Europa en Noord-Amerika. Met de bestelling heeft de newbie trouwens ook een primeur. Nog nooit ontving Boeing zo’n grote widebody-bestelling van een Vietnamese maatschappij. Vietnam Airlines, de nationale maatschappij, deed tegelijk met Sun Phu Quoc Airways ook een grote bestelling bij de Amerikaanse vliegtuigfabrikant. Zij schaft 50 Boeing 737 MAX 8-vliegtuigen aan. Die worden tussen 2030 en 2032 verwacht, de Dreamliners van de eilandvlieger in 2030.

Succesvolle week voor Boeing

Het is een goede week voor Boeing. Afgelopen woensdag maakte Air Astana bekend dat ze definitief vijftien Boeing 787-9’s koopt. Het is de grootste aankoop van de Kazachse luchtvaartmaatschappij ooit. Met de nieuwe Dreamliners wil de airline van Kazachstan een hub tussen Europa en Azië maken. Daarnaast vervangen ze de verouderde 767’s.