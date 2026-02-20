Piloot landt vliegtuig op rijdende trein | Video

Spectaculaire beelden uit Turkije: een Italiaanse piloot weet zijn vliegtuig neer te zetten op een rijdende trein. Na deze spectaculaire stunt stijgt hij bovendien weer op.

De Italiaanse piloot Dario Costa voerde deze stunt uit in samenwerking met Red Bull, dat bekendstaat om diverse grensverleggende acties. De stuntpiloot voerde de landing uit nabij de stad Afyonkarahisar, in het binnenland van Turkije. Met zijn Zivko Edge 540 vloog hij achter een goederentrein aan die met een snelheid van maximaal 120 kilometer per uur reed.

De piloot wist zijn opvallende toestel neer te zetten op de negende en laatste wagon, waar voor de duidelijkheid een landingsbaan op was getekend. Na een korte touchdown steeg de Italiaanse piloot weer op om zijn vlucht te vervolgen. Costa trok zijn vliegtuig direct na de landing weer steil omhoog, weg van de containers.

Dario Costa

Dario Costa is wereldwijd een beroemde stuntpiloot. In september 2021 schreef hij geschiedenis door met zijn vliegtuig door twee afgesloten tunnels te vliegen, eveneens in Turkije. Nabij Istanbul waren de wegen op dat moment nagenoeg leeg, waardoor de autoriteiten de tunnels konden vrijmaken voor deze spectaculaire onderneming.

Tijdens die vlucht moest Costa het vliegtuig op een constante hoogte van dertig tot zeventig centimeter boven het asfalt houden. De ruimte tussen de vleugels en de tunnelwanden bedroeg slechts 3,5 meter. De helling en de bochtige vorm van de tunnels maakten de vlucht extra uitdagend; Costa moest werken met een reactietijd van minder dan 250 milliseconden en stuurcorrecties maken van slechts enkele millimeters.